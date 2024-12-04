Автомобилистам Нижнего Тагила предлагают принять участие в праздничной акции «Автоёлка-2024»

21 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» состоится новогодняя акция «Автоёлка-2024» (6+), в которой могут принять участие все желающие автолюбители.

«Собираем всю свою семью! Родителей, детей, собаку и кошку, и, конечно же, своих соседей! И всей этой дружной компанией едем собирать нашу красавицу автоёлку. Тагильчане — это самые крутые люди этой страны! Поэтому давайте украсим свои авто так, чтобы Илон Маск офигел от количества гигаватт, выделяемых нашей ёлкой, и чтобы нашу ёлку было видно с Луны», — сообщается в сообществе «Автоёлка Нижний Тагил».

Акция начнётся в 17:00. Въезд автомобилей будет организован до 21:00. После этого участники выстроят свои машины в виде огромной новогодней ёлки.

Напомним, эта акция проходит в Нижнем Тагиле уже в седьмой раз. В 2021 году флешмоб собрал рекордные 450 автомобилей. В прошлом году, после перерыва, в акции поучаствовали 256 автомобилей. Как и в прошлые годы организаторы стремятся установить новый всероссийский рекорд по числу участников.