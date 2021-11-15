Тагильчан приглашают поучаствовать в юбилейной «Автоёлке»

19 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» в пятый раз пройдёт новогодняя акция «Автоёлка-2021». Во флешмобе смогут поучаствовать все желающие автовладельцы.

Акция начнётся в 18:00. Участники выстроят свои машины так, чтобы с высоты птичьего полёта строение было похоже на новогоднюю ёлку. В 2018-м году в мероприятии участвовало 200 авто, в 2019-м и 2020-м — 230. В этом году организатор флешмоба — автоклуб «SMOTRA_196» — хочет собрать ещё больше участников.

«Цель автоёлки — всем нам проникнуться духом великого праздника, зарядиться мощнейшей позитивной энергией, подарить улыбку всем окружающим людям на этом мероприятии. Приезжайте сами и зовите друзей, нам важен каждый из вас! Берите с собой чай, кофе, отличное настроение», — рассказал организатор автоёлки Марк Горетов.

Флешмоб продлится около 3-4 часов.

О том, как прошла автоёлка в прошлом году, читайте в нашем репортаже. Мы съездили на флешмоб и узнали, что заставляет тагильчан в субботний зимний вечер ехать на окраину города, чтобы стать частью новогоднего чуда.