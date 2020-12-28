«Чувствуется, что мы одна большая семья». Кто и зачем каждый год в Нижнем Тагиле создаёт новогоднюю «Автоёлку»

Вечером 26 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» в четвёртый раз прошла новогодняя акция «Автоёлка 2020». Автолюбители приехали на гору Долгую на 2,5 часа, чтобы выстроить огромную ёлку из машин. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина съездила на флешмоб и узнала, что заставляет тагильчан в субботний зимний вечер ехать на окраину города, чтобы стать частью новогоднего чуда.

Организатор флешмоба «Автоёлка» в Нижнем Тагиле — автоклуб «SMOTRA_196». Тагильские водители увидели, как проходит новогодняя акция в других городах, и решили провести её в родном городе.

«На въезде каждой машине дают свой номерок, так мы [организаторы] узнаём количество участников. Потом автомобили заезжают на стоянку и встают в ряд. Мы выбираем примерно одинакового размера авто, например Logan и Sandero. И одновременно с двух сторон выстраиваем симметричную ёлку по заранее нарисованному эскизу», — сказал Марк Горетов, организатор акции «Автоёлка 2020».

За расстановку машин в виде ели отвечает один из организаторов, который залезает на небольшую площадку под лампой фонаря и оттуда следит за тем, чтобы фигура получилась ровной и симметричной. В этом году таким «дирижёром» стал Михаил Зяблов. С высоты примерно 9 метров Михаил на протяжении двух часов без рации и мегафона руководил участниками, объяснял, какой автомобиль куда поставить.

«Работать наверху очень холодно, на высоте ветер сильнее дует. Сложность работы ещё в том, что не всегда удаётся найти общий язык с организаторами. Например, я вижу с высоты, что машины расставлены криво, но организаторы снизу видят, что машины выстроены замечательно. И переубедить их с высоты нелегко, да и времени на это нет», — рассказал Михаил Зяблов.



Фонарь, с которого Михаил расставляет авто



Пока организаторы расставляют авто, участники акции дрифтуют на машинах, слушают музыку, гуляют по площадке, оценивают машины других: многие украсили свои автомобили гирляндами, флагами, мишурой и другой новогодней атрибутикой.

«Мы с женой участвуем в “Автоёлке” второй раз. В этом году специально к флешмобу украсили машину: жена связала шапочку Деда Мороза, на крышу мы наклеили гирлянду с мишурой. “Автоёлка” — хорошая акция. Чувствуется, что мы одна большая семья, так приятно становится на душе», — поделился участник “Автоёлки” Алексей Насонов.

Некоторые приехали на акцию из других городов. Так, Анна Котова третий год приезжает из Верхней Салды на гору Долгую ради «Автоёлки».

«Первый год, когда я ездила на “Автоёлку”, она была лысенькая, кривенькая, скучная. А вот сегодня у всех гирлянды, машин много. Вообще классно. “Автоёлка” — это кайф, энергетика такая мощная, новогодние песни, огни, люди. Все сплочаются», — рассказала девушка.



Анна Котова, участница «Автоёлки»



В этом году в новогоднем флешмобе участвовало несколько семейных пар с детьми и даже домашними животными. По их словам, это отличная возможность провести время друг другом и отдохнуть.

«На “Автоёлку” мы приехали вшестером: папа, мама, сын, дочь и две собаки. Давно планировали съездить сюда, но всё не получалось. Вот сегодня выбрались, акция хорошая, такое новогоднее и праздничное настроение создаёт», — отметила Татьяна Артёменко.

Семья Артёменко на автоёлке

Всего на «Автоёлку 2020» в этом году приехали 230 машин, что на 56 автомобилей меньше, чем в прошлом. Ёлку «вырастили» за 2,5 часа.