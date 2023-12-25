В Нижнем Тагиле собрали автоёлку из 256 машин

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на парковке у горы Долгой традиционно прошла праздничная акция «Автоёлка-2023». Автомобилисты составили из машин огромную ёлку, всего в создании новогоднего символа поучаствовали 256 автолюбителей из разных городов.

Акция «Автоёлка» прошла в Нижнем Тагиле в шестой раз. В 2017 году акция начиналась с 70 участников, а в 2021-м удалось собрать рекордное количество машин — 450. В прошлом году организаторы отказались от проведения мероприятия.

По словам одного из организаторов Александра Силина, в этом году к акции участники готовились особенно тщательно. Многие не только нарядили свои автомобили, но и сами надели новогодние костюмы, а одна команда даже привезла необычную ёлку из автомобильных покрышек. В этот раз детей развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, а за рассказанные стихи маленькие участники получали сладкие подарки.