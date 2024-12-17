На горе Белой под Нижним Тагилом завершается обустройство двух туристических троп 

Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области завершает работу над обустройством двух туристических маршрутов в кластере «Гора Белая». На северной вершине горы появится новая тропа, откуда будет открываться прекрасный вид на Черноисточинский пруд. А тропа «Авроринская» станет кольцевой, что позволит путешественникам совершать более продолжительные прогулки.

Работы по благоустройству проходят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке областных властей и лично губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Благодаря реализации национального проекта и поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наш регион посещает всё больше туристов. Благоустроенные тропы позволяют людям всех возрастов безопасно и с комфортом пользоваться всесезонными активностями для самостоятельных путешественников, треть из которых приезжает к нам из соседних регионов», — цитирует департамент информационной политики региона заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

На тропе «Авроринская» до дамбы пруда Средний уложили деревянный настил. На крутых подъёмах установили лестницы, а через овраги и ручьи — мосты с перилами. Для удобства туристов разместили беседки для отдыха, навигационные таблички и информационные стенды. В результате был создан кольцевой маршрут вокруг пруда Средний.

До конца текущего года на северной вершине горы Белой появится новая тропа — «Черноисточинская». Её название связано с панорамными видами, которые открываются с этого маршрута на Черноисточинский пруд. Сейчас на тропе устанавливают деревянные настилы, которые ведут к смотровой площадке у скальных выходов на вершине горы Белой. Эта площадка станет ключевым элементом тропы.

«Новые тропы позволяют распределять туристические потоки и снизить антропогенную нагрузку на природную среду. Благодаря продуманному благоустройству мы сохраняем уникальную природную среду и делаем пешие прогулки более безопасными и комфортными для аудитории разного возраста и подготовки», — сказал директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Евгений Манторов.