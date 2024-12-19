Директор компании, которая занималась ремонтом моста на трассе под Нижним Тагилом, осуждён за взятку начальнику ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»

В прокуратуре Свердловской области рассказали ещё об одном эпизоде в деле бывшего начальника ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Вячеслава Данилова. По информации ведомства, в период с октября по декабрь 2022 года директор ООО «Строй Мост» передал в интересах юридического лица взятку в размере 50 тысяч рублей Данилову за общее покровительство в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту путепровода на 148 км Серовского тракта в районе Нижнего Тагила (объездная дорога).

В итоге директор ООО «Строй Мост» был осуждён по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки, в значительном размере) к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Позже организация была оштрафована на 500 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, Вячеслав Данилов с октября 2022 года по сентябрь 2023 года получил взятки на 12,1 млн рублей от руководителей подрядных организаций за общее покровительство.

Кроме того, он является фигурантом уголовного дела бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей от строительной компании. Бывший министр поручил Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с компанией.

Отметим, Вячеслав Данилов в начале 2000-х работал на НТМК, в 2008-м был избран депутатом Нижнетагильской гордумы, затем возглавлял аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год он был заместителем главы местной администрации по ЖКХ и энергетике при Валентине Исаевой. С 2012 года начал работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в качестве заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника учреждения. В 2023 году его отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По последней информации, Вячеслав Данилов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции.