Искусственный интеллект в маркетинге: как создать эффективное рекламное предложение

Искусственный интеллект открывает новые горизонты для маркетологов, значительно упрощая их работу. Однако, как подчеркивает Елизавета Плеханова, опытный SMM-щик и главный специалист пресс-службы медиацентра УрФУ, полагаться на ИИ полностью не стоит — он может служить источником идей и рекомендаций, но окончательное решение всегда остается за человеком. Рекламное предложение является ключевым элементом в стратегии любого бизнеса, так как именно оно привлекает внимание потенциальных клиентов и формирует их интерес к продукту или услуге.

Елизавета Плеханова успешно продвигает университет в социальных сетях, ведет курсы на факультете журналистики и управляет собственным бизнесом, производя одежду и парфюмерию. В этой инструкции от эксперта в рамках совместного проекта «PRO бизнес образование», организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк», мы рассмотрим, как эффективно разработать рекламное предложение, используя как возможности ИИ, так и традиционные методы.

Что такое рекламное предложение?

Рекламное предложение — это документ, который компания использует для представления своего товара или услуги потенциальному клиенту. Его цель — убедить клиента в пользе продукта и стимулировать его к покупке. Основные задачи рекламного предложения включают:

• Привлечение внимания потенциальных заказчиков;

• Пробуждение интереса к продукту;

• Информирование о вашем бизнесе;

• Аргументация необходимости сотрудничества;

• Мотивация к целевому действию: обращению, запросу цен, назначению встречи и т.д.

Виды рекламных предложений

Существует два основных типа рекламных предложений:

1. Холодные предложения — для клиентов, которые ранее не взаимодействовали с вашей компанией. Здесь важно использовать шаблонный подход.

2. Горячие предложения — для клиентов, с которыми у вас уже был контакт. В этом случае необходима персонализация.

ИИ может помочь вам сформулировать пожелания и проблемы конкретного сегмента аудитории, чтобы создать персонализированный текст.

Форматы рекламного предложения

Рекламные предложения могут быть представлены в различных форматах:

• Текст на фирменном бланке;

• Презентация;

• Лендинг;

• Письма;

• E-mail-рассылки;

• Контент в социальных сетях;

• Сайт-визитка (Taplink).

Структура коммерческого предложения

Холодное КП должно включать следующие элементы:

1. Заголовок — привлекает внимание.

2. Лид — подчеркивает важность проблемы для получателя.

3. Оффер — ваше предложение и его решение проблемы.

4. Выгоды и преимущества — почему ваш продукт лучше других.

5. Цена или расчет стоимости — типовых услуг.

6. Призыв к действию — мотивирует клиента обратиться к вам.

7. Контакты — как с вами связаться.

Все эти элементы можно предоставить нейросети для генерации коммерческого предложения.

Горячее КП включает:

1. Заголовок — ключевая выгода для целевой аудитории.

2. Проблематизация — подстройка под нужды клиента.

3. Оффер — конкретное предложение для решения этих нужд.

4. Отработка возражений — предвосхищение вопросов клиента.

5. Описание товара — демонстрация его преимуществ.

6. Сервис — описание вашей «службы заботы».

7. Цена — подчеркивание выгодности предложения.

8. Гарантии — ваша готовность работать с клиентом.

9. Отзывы — создание доверия к вашему предложению.

10. Призыв к действию — мотивирует клиента сделать шаг навстречу.

Как улучшить продукт и его описание?

1. Опишите продукт и спросите: что можно добавить или улучшить?

2. Опишите целевые аудитории вашего продукта и получите обратную связь.

3. Предложите рассказать о продукте в контексте определенной роли.

Эффективные команды для работы с ИИ

Чтобы получить наилучший результат от работы с нейросетью, используйте следующие команды:

• «Объясни так, будто ты...»

• «Проанализируй мой запрос и найди недостатки»

• «Напиши 10 идей, каждая из которых — одно предложение»

• «Я хочу... Какие шаги мне сделать, чтобы получить желаемое?»

• «Проверь свой ответ на предмет ошибок»

• «Уложись в 4 абзаца и 2500 знаков»

Как создать текст для коммерческого предложения?

1. Опишите продукт и попросите придумать варианты заголовков.

2. Опишите боли целевой аудитории и запросы, предложив решения с помощью вашего продукта.

3. Попросите сформулировать привлекательное предложение.

4. Попросите представить товар так, будто ИИ успешно продает его тысячу лет.

5. Попросите описать сервис на основе данных.

6. Запросите идеи для итогового предложения, чтобы оно не сводилось только к скидкам или дедлайнам.

Нейросети:

• Гервин: есть шаблоны описаний товара и шаблоны описаний преимуществ товара.

• YandexGPT: умеет писать коммерческие предложения примерно с нуля данных от вас.

• Robotext.io: умеет делать коммерческие предложения, потому что умеет уточнять.

• Visme: может создавать коммерческие предложения с графикой.

• Seoptimus: также уточняет и имеет шаблоны под коммерческое предложение.

• Gamma: умеет делать презентации.

Использование искусственного интеллекта в создании рекламных предложений открывает новые горизонты для предпринимателей. Однако важно помнить, что ИИ — это лишь инструмент, а ключ к успеху все равно остаётся за вами. Следуйте этим рекомендациям от Елизаветы Плехановой, и вы сможете создавать эффективные рекламные предложения, которые будут привлекать клиентов и стимулировать продажи.

Чтобы быть в курсе всех событий и обучений Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, следите за анонсами мероприятий на сайте и участвуйте. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».