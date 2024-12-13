«Оформление социальных сетей. Как продвигать товары и услуги». Советы от SMM-специалиста УрФУ Елизаветы Плехановой

Современный рынок требует от предпринимателей не только качественных товаров и услуг, но и грамотного продвижения в социальных сетях. На воркшопе, проведённом Елизаветой Плехановой, главным специалистом пресс-службы медиацентра УрФУ с опытом работы в SMM более 12 лет, участники узнали, как эффективно оформлять свои социальные сети и продвигать свои продукты или услуги. Обучение включало стратегии определения целевой аудитории, её сегментации, работы с контентом и применения популярных инструментов для создания привлекательного контента. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование», организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк», мы подробно расскажем об основных темах воркшопа, которые помогут предпринимателям успешно продвигать свои товары и услуги.

Зачем знать свою целевую аудиторию?

Знание своей целевой аудитории является основополагающим элементом успешного продвижения в социальных сетях. Это позволяет предпринимателям:

• Обойти конкурентов: Понимание нужд своей аудитории позволяет создавать предложения, которые лучше соответствуют ожиданиям клиентов, чем у конкурентов.

• Снизить расходы: Таргетирование тех, кто наиболее заинтересован в вашем продукте, поможет избежать ненужных затрат на рекламу.

• Лучше знать существующих клиентов: Осознание потребностей и предпочтений клиентов укрепляет лояльность и способствует дальнейшему взаимодействию.

• Найти потенциал роста: Анализ целевой аудитории позволяет выявить новые сегменты рынка и возможности для роста бизнеса.

Важно отметить, что недостаточно просто знать свою целевую аудиторию — необходимо сегментировать её, чтобы глубже понять боли и потребности покупателей.

Как сегментировать свою целевую аудиторию?

Способ 1. Описать основные характеристики: возраст, где живёт, социальный статус, доход, сфера работы. Главный вопрос: «Кто этот человек?»

Способ 2. Поработать с интересами: Это покажет, что вы на одной «волне» с аудиторией. Старайтесь идти как «вширь», так и «вглубь». Исследуйте, в каких сферах могут быть люди, заинтересованные вашей тематикой. Также интересы можно анализировать по тематическим сообществам. Главный вопрос: «Что его интересует в жизни?»

Способ З. Поработать с болями. Это один из самых ходовых способов. Боли — это «триггер», не всегда осознаваемая вещь, но играющая на эмоциях человека. Задеть её часто достаточно для того, чтобы человек совершил целевое действие. Главный вопрос: «Чего он не может вытерпеть?», «Чего ему не достаёт?».

Способ 4. Поработать с запросами и проблемами. Это люди осознают и приносят вам сами, и это тоже нельзя списывать со счетов. Под запросы можно формировать классный и полезный контент. Главный вопрос: «Какая у него проблема?», «Чего он хочет?».

Как и где собирать информацию о целевой аудитории

• Личные опросы — это хороший способ получения информации как в профиле, так и по другим каналам. Важно предложить участникам бонус за участие, чтобы уравновесить время, потраченное на опрос.

• Опросы через профили и группы. Существует возможность поработать с более широкой аудиторией. Однако вопросы должны быть проще, чем в прошлом варианте, чтобы не отпугнуть участников.

• Общие опросы. Используйте сервисы, такие как Google Forms или SurveyMonkey, чтобы создавать общие опросы. Они должны быть простыми, понятными и удобными для пользования.

Другие источники сбора информации

Исходите из различных источников для сбора информации о целевой аудитории и их болях:

• Сбор данных через личный профиль и опросы в нём;

• Сбор информации через сообщения;

• Анализ постов в своём сообществе и у конкурентов;

• Анализ лайков у конкурентов;

• Углублённые интервью с лояльными клиентами.

Оформление аккаунта в социальных сетях

Перед тем как продвигать свои товары и услуги, важно подготовить стартовый набор для вашего бизнеса. Это включает:

• Обложку: Привлекательное изображение, которое соответствует вашему бренду.

• Аватарку: Узнаваемый логотип или изображение.

• 1-3 шаблона графики для постов: Они помогут сохранить единый стиль.

• Обложки для актуальных историй: Это улучшит оформление вашего профиля.

Важно помнить, что аккаунт должен быть удобен клиенту, а не вам. Создайте «маршрут клиента», который приведёт его к покупке и обратно, взаимодействуя через разные форматы контента.

Петля лояльности

Процесс, когда вы производите контент таким образом, что человек пришёл к вам, вы заключили сделку, и он вернулся — называется петлёй лояльности. Это позволяет вам предложить дополнительные продукты и допродажи, увеличивая вашу прибыль.

Создание контента для социальных сетей

ВКонтакте:

• Используйте посты для привлечения внимания к своим товарам и услугам.

• Оформляйте обложки и профили, делая их привлекательными.

• Подумайте о целевом действии, которое хотите, чтобы совершили ваши клиенты.

• Разработайте меню и сюжеты, которые будут заинтересовывать вашу аудиторию.

• Создайте закреплённый пост, который будет сразу виден всем посетителям.

Telegram:

• Название канала должно содержать ключевые слова, которые помогут пользователям вас найти. Позже вы можете придумать свою уникальную «фишку».

• Разнообразьте контент, учитывая взаимодействия с читателями.

• Создайте закреплённый пост и рубрикацию для удобства восприятия.

Варианты постов

Следует разнообразить типы контента, чтобы поддерживать интерес аудитории. Вот несколько идей:

• Было/стало: Используйте фото или видео, чтобы показать, как ваш продукт изменил жизнь клиента.

• Формирование контента: Вы можете делать любой тип контента, главное, чтобы он вёл покупателя к целевому действию.

Тематический план контента

Создайте тематический план, включая различные типы контента:

Образовательный контент. Цель — дать пользователю новую, полезную информацию.

Новостной контент. Цель — актуальная информация о работе компании или происходящих событиях, касающихся её.

Коммерческий контент. Цель — продать товар, рассказать о его преимуществах, предложить приобрести.

Развлекательный контент. Цель — поднять настроение клиенту, разбавить другие виды контента чем-то весёлым.

Пользовательский контент. Цель — повышение лояльности пользователей, ведь такой контент создают они, а не SMM-специалист.

Инструменты для работы с контентом

Для монтажа используйте программы, такие как Capcut и Inshot.

Для создания титров подойдут такие сервисы, как Liro и Auto Subtitle.

Создание графики можно выполнять с помощью приложений, таких как Supa, Figma, Canva и Lunacy.

Что нужно, чтобы клип во «ВКонтакте» «залетел в рекомендации»?

• Репост на страницу сообщества и в историю;

• Популярная музыка или интересный звук, под который другие пользователи тоже захотят снять видео;

• Тема ролика должна быть интересна большому кругу людей, узкие темы менее популярны. Но всё равно нужно работать на свою целевую аудиторию, сделать контент для всех не получится;

• Единый стиль клипов повышает узнаваемость вашего сообщества в общей ленте. Использование одного цвета для подписей, характерный стикер или цветовая гамма съёмки сделают ваши видео более узнаваемыми и повысят лояльность;

• Динамика привлекает внимание зрителя. Для клипов лучше использовать видео в движении, из нескольких кадров со сменой локации;

• Фишкой ролика может быть интрига. Зацепить зрителя чем-то в начале и раскрыть факт только в конце видео. Текст «не пролистывай» тоже может остановить зрителя, но только если дальше будет интересный контент.

Что работает сегодня на просмотры?

• Интрига, затягивание сюжета;

• Сериальность;

• Краткость;

• Польза;

• То, с чем можно поспорить;

• Боль;

• Актуальное для широких целевых аудиторий;

• Чужой нетипичный опыт/история.

Типовая схема ролика

Пример 1:

1. Интрига/зачин/вопрос/обозначение проблемы: Задайте вопрос, который привлечёт внимание.

2. Тянем интригу: Описываем ситуацию и углубляем болезненные аспекты.

3. Контентная часть: Расскажите все, что планировали.

4. Целевое действие: Призовите зрителей сделать действие, например, подписаться или прокомментировать.

Пример 2:

1. Зачин/вопрос/интрига: Начните с захватывающего элемента.

2. Представление и призыв к подписке: Заявите о себе и предложите подписаться на ваш контент.

3. Контентная часть: Донесите основную информацию.

4. Целевое действие: Укажите, что зрителям нужно сделать после просмотра.

Система контента. Как её создать?

Чтобы создать систему контента, следует изучить:

1. Часто задаваемые вопросы: Разберите запросы вашей аудитории и оснастите себя ответами.

2. Ситуации клиентов: Определите, с какими трудностями сталкиваются ваши клиенты.

3. Полезный контент: Подумайте, какие навыки или знания вы можете предложить, и как это может помочь вашей аудитории.

Как нейросети могут помочь?

Нейросети могут существенно упростить процесс создания и управления контентом. Вот несколько способов их использования:

• Создание контент-планов: Автоматизация планирования постов по тематикам и времени;

• Набор идей для постов: Генерация идей для будущих публикаций;

• Создание основ для текстов: Боты могут помочь в формулировке идей для написания постов;

• Создание графики: Используйте нейросети для генерации привлекательных визуалов.

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