«Оформление социальных сетей. Как продвигать товары и услуги». Советы от SMM-специалиста УрФУ Елизаветы Плехановой

Современный рынок требует от предпринимателей не только качественных товаров и услуг, но и грамотного продвижения в социальных сетях. На воркшопе, проведённом Елизаветой Плехановой, главным специалистом пресс-службы медиацентра УрФУ с опытом работы в SMM более 12 лет, участники узнали, как эффективно оформлять свои социальные сети и продвигать свои продукты или услуги. Обучение включало стратегии определения целевой аудитории, её сегментации, работы с контентом и применения популярных инструментов для создания привлекательного контента. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование», организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк», мы подробно расскажем об основных темах воркшопа, которые помогут предпринимателям успешно продвигать свои товары и услуги.
Зачем знать свою целевую аудиторию?
Знание своей целевой аудитории является основополагающим элементом успешного продвижения в социальных сетях. Это позволяет предпринимателям:
• Обойти конкурентов: Понимание нужд своей аудитории позволяет создавать предложения, которые лучше соответствуют ожиданиям клиентов, чем у конкурентов.
• Снизить расходы: Таргетирование тех, кто наиболее заинтересован в вашем продукте, поможет избежать ненужных затрат на рекламу.
• Лучше знать существующих клиентов: Осознание потребностей и предпочтений клиентов укрепляет лояльность и способствует дальнейшему взаимодействию.
• Найти потенциал роста: Анализ целевой аудитории позволяет выявить новые сегменты рынка и возможности для роста бизнеса.
Важно отметить, что недостаточно просто знать свою целевую аудиторию — необходимо сегментировать её, чтобы глубже понять боли и потребности покупателей.
Как сегментировать свою целевую аудиторию?
Способ 1. Описать основные характеристики: возраст, где живёт, социальный статус, доход, сфера работы. Главный вопрос: «Кто этот человек?»
Способ 2. Поработать с интересами: Это покажет, что вы на одной «волне» с аудиторией. Старайтесь идти как «вширь», так и «вглубь». Исследуйте, в каких сферах могут быть люди, заинтересованные вашей тематикой. Также интересы можно анализировать по тематическим сообществам. Главный вопрос: «Что его интересует в жизни?»
Способ З. Поработать с болями. Это один из самых ходовых способов. Боли — это «триггер», не всегда осознаваемая вещь, но играющая на эмоциях человека. Задеть её часто достаточно для того, чтобы человек совершил целевое действие. Главный вопрос: «Чего он не может вытерпеть?», «Чего ему не достаёт?».
Способ 4. Поработать с запросами и проблемами. Это люди осознают и приносят вам сами, и это тоже нельзя списывать со счетов. Под запросы можно формировать классный и полезный контент. Главный вопрос: «Какая у него проблема?», «Чего он хочет?».
Как и где собирать информацию о целевой аудитории
• Личные опросы — это хороший способ получения информации как в профиле, так и по другим каналам. Важно предложить участникам бонус за участие, чтобы уравновесить время, потраченное на опрос.
• Опросы через профили и группы. Существует возможность поработать с более широкой аудиторией. Однако вопросы должны быть проще, чем в прошлом варианте, чтобы не отпугнуть участников.
• Общие опросы. Используйте сервисы, такие как Google Forms или SurveyMonkey, чтобы создавать общие опросы. Они должны быть простыми, понятными и удобными для пользования.
Другие источники сбора информации
Исходите из различных источников для сбора информации о целевой аудитории и их болях:
• Сбор данных через личный профиль и опросы в нём;
• Сбор информации через сообщения;
• Анализ постов в своём сообществе и у конкурентов;
• Анализ лайков у конкурентов;
• Углублённые интервью с лояльными клиентами.
Оформление аккаунта в социальных сетях
Перед тем как продвигать свои товары и услуги, важно подготовить стартовый набор для вашего бизнеса. Это включает:
• Обложку: Привлекательное изображение, которое соответствует вашему бренду.
• Аватарку: Узнаваемый логотип или изображение.
• 1-3 шаблона графики для постов: Они помогут сохранить единый стиль.
• Обложки для актуальных историй: Это улучшит оформление вашего профиля.
Важно помнить, что аккаунт должен быть удобен клиенту, а не вам. Создайте «маршрут клиента», который приведёт его к покупке и обратно, взаимодействуя через разные форматы контента.
Петля лояльности
Процесс, когда вы производите контент таким образом, что человек пришёл к вам, вы заключили сделку, и он вернулся — называется петлёй лояльности. Это позволяет вам предложить дополнительные продукты и допродажи, увеличивая вашу прибыль.
Создание контента для социальных сетей
ВКонтакте:
• Используйте посты для привлечения внимания к своим товарам и услугам.
• Оформляйте обложки и профили, делая их привлекательными.
• Подумайте о целевом действии, которое хотите, чтобы совершили ваши клиенты.
• Разработайте меню и сюжеты, которые будут заинтересовывать вашу аудиторию.
• Создайте закреплённый пост, который будет сразу виден всем посетителям.
Telegram:
• Название канала должно содержать ключевые слова, которые помогут пользователям вас найти. Позже вы можете придумать свою уникальную «фишку».
• Разнообразьте контент, учитывая взаимодействия с читателями.
• Создайте закреплённый пост и рубрикацию для удобства восприятия.
Варианты постов
Следует разнообразить типы контента, чтобы поддерживать интерес аудитории. Вот несколько идей:
• Было/стало: Используйте фото или видео, чтобы показать, как ваш продукт изменил жизнь клиента.
• Формирование контента: Вы можете делать любой тип контента, главное, чтобы он вёл покупателя к целевому действию.
Тематический план контента
Создайте тематический план, включая различные типы контента:
Образовательный контент. Цель — дать пользователю новую, полезную информацию.
Новостной контент. Цель — актуальная информация о работе компании или происходящих событиях, касающихся её.
Коммерческий контент. Цель — продать товар, рассказать о его преимуществах, предложить приобрести.
Развлекательный контент. Цель — поднять настроение клиенту, разбавить другие виды контента чем-то весёлым.
Пользовательский контент. Цель — повышение лояльности пользователей, ведь такой контент создают они, а не SMM-специалист.
Инструменты для работы с контентом
Для монтажа используйте программы, такие как Capcut и Inshot.
Для создания титров подойдут такие сервисы, как Liro и Auto Subtitle.
Создание графики можно выполнять с помощью приложений, таких как Supa, Figma, Canva и Lunacy.
Что нужно, чтобы клип во «ВКонтакте» «залетел в рекомендации»?
• Репост на страницу сообщества и в историю;
• Популярная музыка или интересный звук, под который другие пользователи тоже захотят снять видео;
• Тема ролика должна быть интересна большому кругу людей, узкие темы менее популярны. Но всё равно нужно работать на свою целевую аудиторию, сделать контент для всех не получится;
• Единый стиль клипов повышает узнаваемость вашего сообщества в общей ленте. Использование одного цвета для подписей, характерный стикер или цветовая гамма съёмки сделают ваши видео более узнаваемыми и повысят лояльность;
• Динамика привлекает внимание зрителя. Для клипов лучше использовать видео в движении, из нескольких кадров со сменой локации;
• Фишкой ролика может быть интрига. Зацепить зрителя чем-то в начале и раскрыть факт только в конце видео. Текст «не пролистывай» тоже может остановить зрителя, но только если дальше будет интересный контент.
Что работает сегодня на просмотры?
• Интрига, затягивание сюжета;
• Сериальность;
• Краткость;
• Польза;
• То, с чем можно поспорить;
• Боль;
• Актуальное для широких целевых аудиторий;
• Чужой нетипичный опыт/история.
Типовая схема ролика
Пример 1:
1. Интрига/зачин/вопрос/обозначение проблемы: Задайте вопрос, который привлечёт внимание.
2. Тянем интригу: Описываем ситуацию и углубляем болезненные аспекты.
3. Контентная часть: Расскажите все, что планировали.
4. Целевое действие: Призовите зрителей сделать действие, например, подписаться или прокомментировать.
Пример 2:
1. Зачин/вопрос/интрига: Начните с захватывающего элемента.
2. Представление и призыв к подписке: Заявите о себе и предложите подписаться на ваш контент.
3. Контентная часть: Донесите основную информацию.
4. Целевое действие: Укажите, что зрителям нужно сделать после просмотра.
Система контента. Как её создать?
Чтобы создать систему контента, следует изучить:
1. Часто задаваемые вопросы: Разберите запросы вашей аудитории и оснастите себя ответами.
2. Ситуации клиентов: Определите, с какими трудностями сталкиваются ваши клиенты.
3. Полезный контент: Подумайте, какие навыки или знания вы можете предложить, и как это может помочь вашей аудитории.
Как нейросети могут помочь?
Нейросети могут существенно упростить процесс создания и управления контентом. Вот несколько способов их использования:
• Создание контент-планов: Автоматизация планирования постов по тематикам и времени;
• Набор идей для постов: Генерация идей для будущих публикаций;
• Создание основ для текстов: Боты могут помочь в формулировке идей для написания постов;
• Создание графики: Используйте нейросети для генерации привлекательных визуалов.
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