На трассе под Нижним Тагилом разбились две легковушки (ВИДЕО)

Сегодня на 168 км Серовского тракта в районе Нижнего Тагила произошло лобовое столкновение ВАЗ-2110 и Daewoo Matiz. Как сообщает МБУ «Центр защиты населения», в результате ДТП оба водителя оказались зажатыми в искорёженных автомобилях. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Подробности аварии от ГАИ будут позже.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила призывает автомобилистов к предельной бдительности в связи с осложнением погодных условий. Автоинспекторы фиксируют обильное выпадение снега в регионе. Интенсивность снегопада способствует тому, что на многих участках дороги образуется рыхлый снег, местами — гололедица. В таких погодных условиях чаще всего происходят дорожно- транспортные происшествия. ГАИ призывает водителей, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния. Если возникла необходимость в поездке, то следует проявлять бдительность, выбирать пониженную скорость, обозначить видимость автомобиля световыми сигналами, а пешеходам — использовать световозвращатели на одежде или фонариками. Также важно увеличивать дистанцию, не совершать резкие торможения и перестроения.