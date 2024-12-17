В креативном кластере «Домна» прошла большая Новогодняя ярмарка 

В минувшие выходные в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошла Новогодняя ярмарка. Гостей праздничного события приветствовали министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

На ярмарке также можно было встретить главных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, которые охотно общались и фотографировались с посетителями. Особую атмосферу праздника создали выступления младшей группы джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии, а также танцевального коллектива YOULAnd.

«Во многом благодаря таланту наших мастеров Свердловская область входит в топ-10 регионов по развитию креативной экономики. В сфере креативных индустрий трудится много самозанятых. Например, из 47 участников этой ярмарки 30 — самозанятые. От лица губернатора Евгения Куйвашева хочу сказать, что поддержка самозанятых, а также предпринимателей творческих индустрий сегодня такой же приоритет, как развитие промышленности. И мы продолжим проводить наши ярмарки и другие мероприятия, которые помогают креативным предпринимателям в развитии и продвижении», — подчеркнул министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

На ярмарке можно было приобрести изделия как начинающих мастеров, так и уже известных в регионе брендов, например, «Фарфор Сысерти» и «Евсевинский пряник». Свердловские ремесленники подготовили новогодние подарки, сладости, керамику, украшения, ёлочные игрушки, декор, натуральную косметику и свечи ручной работы.

Гости кластера могли найти оригинальные авторские изделия: игрушки из ваты, как из советского детства, пряники с иллюстрациями, конфеты из рубинового шоколада, дизайнерские свечи в форме мандаринок.

«Мы открыли креативный кластер “Домна” в начале 2022 года. А сегодня он так разросся, что принимает уже седьмую свою ярмарку. Ежегодно каждый маркет посещает свыше 1500 человек. А новогодний всегда больше. Ведь это возможность в самом центре города, в красивом месте и волшебной атмосфере купить подарки близким, интересно провести время с друзьями и семьёй», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.