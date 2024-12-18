Роспотребнадзор помог тагильчанину вернуть деньги за некачественные зубные протезы

Тагильчанин потратил 82 тысячи рублей на изготовление зубных протезов в стоматологическом салоне «Консул», однако впоследствии выяснилось, что протезы не пригодны для использования из-за плохой фиксации, и он повторно обратился в ту же клинику. Там ему предложили установить импланты, с помощью которых протез будет надёжно фиксироваться. Покупатель отказался от предложения и потребовал вернуть деньги за некачественно выполненную работу, но в клинике деньги возвращать отказались.

Тогда мужчина обратился за помощью в Нижнетагильский консультационный пункт в сфере защиты прав потребителей, где специалисты провели правовой анализ ситуации и установили нарушение закона РФ «О защите прав потребителей», так как клиент не был проинформирован о полном плане лечения, сообщается на официальной странице управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В консультационном пункте было составлено исковое заявление с требованием полного возмещения стоимости услуг по протезированию, выплаты неустойки (пени) и компенсации морального ущерба. Однако в ходе рассмотрения стоматологический салон «Консул» предложил мировое соглашение, по которому выплатил тагильчанину более 100 тысяч рублей.