В Нижнем Тагиле может появиться муниципальный приют для бездомных животных

Проектирование муниципального приюта для бездомных животных в Нижнем Тагиле будет осуществляться фирмой из Владимира — ООО «Проектное бюро «Спецпро». Мэрии удалось выбрать подрядчика лишь с третьей попытки, так как предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников, пишет ИА «Все новости».



Чиновники готовы были выделить 7 млн 300 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации (ПСД). В ходе торгов компания «Спецпро» смогла снизить цену до 6 млн 100 тысяч рублей, что и стало окончательной суммой контракта.



Согласно условиям, подрядчику предоставлено 5 месяцев для разработки проекта. Новый приют будет рассчитан на размещение 300 собак (240 мест для передержки и 60 для постоянного содержания), однако в будущем он сможет принять до 1500 животных. Планируется обустроить площадки для выгула, операционную и кремационную установку.



По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, «Спецпро» работает на рынке с 2016 года. Организация зарегистрирована во Владимирской области, а её генеральный директор — Сергей Холин. Компания реализовала проекты по всей стране, включая Новосибирскую и Ленинградскую области, Красноярский край и другие регионы. В их портфолио — строительство спортзалов, ледовых дворцов, набережных и школ. Бюро также имеет опыт проектирования приютов: в начале 2024 года «Спецпро» разработало ПСД для питомника в Верхней Салде на 300 мест.



Новый тагильский приют будет находиться в районе Рудника им. III Интернационала, неподалёку от нефтебазы. Мэрия выделила более 18 гектаров под его строительство. На этом участке будут возведены одноэтажные быстровозводимые модульные здания различного назначения. В приюте предусмотрены манеж-приёмная, изолятор, карантинное помещение, моечная, операционная, кормокухня со складом, кабинет ветеринара и крематорий для утилизации умерших животных. Также будут созданы несколько площадок для выгула: одна для щенков (100 квадратных метров) и несколько для взрослых собак (900 квадратных метров). Кроме того, предусмотрено пространство для дрессировки и занятий с кинологом.



Ранее обсуждался статус приюта, который мог стать как городским, так и межмуниципальным. В итоге было решено сделать его исключительно тагильским.

Напомним, что построить муниципальный приют для бездомных животных и создать службу по их отлову хотели ещё с 2021 года. Земельный участок для приюта специалисты нашли быстро, но средств на проектирование и строительство питомника в бюджете города не хватало.