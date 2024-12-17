В ГУФСИН рассказали, какой будет новогодний стол у заключённых в ИК-13 Нижнего Тагила для бывших силовиков

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали о праздничном меню для заключённых ИК-13 Нижнего Тагила. В него вошли борщ из говядины, котлета говяжья с картофельным пюре, винегрет, гуляш из говядины с гарниром (тушёная капуста с картофельным пюре), салат «Крестьянский» и компот из сухофруктов.

Также в учреждении организована запись поздравлений для родственников осуждённых с наступающим Новым годом. Администрацией колонии подготовлены необходимые для записи видеообращений условия и декорации, которые, по мнению руководства колонии, подчёркнут домашний уют и праздничную атмосферу.

К Новому году здесь также будет подготовлен праздничный концерт силами осуждённых. На нём бывшие силовики исполнят песни из знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (16+) — «Если у вас нету тёти», а также другие советские и современные композиции.

В праздничную программу также включены спортивные состязания — футбол, городки и настольные игры.