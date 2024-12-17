Сирота из Нижнего Тагила, стоявший в очереди на жильё с 2013 года, получил его только в 2024 году

26-летний тагильчанин Дмитрий Воронин (имя изменено. — Прим. ред.) в 2013 году был поставлен в очередь на жильё как сирота. Однако в 2019 году молодой человек переехал в Екатеринбург, из-за чего ему пришлось встать в новую очередь уже там. В результате переезда его место в очереди отодвинулось, а срок ожидания увеличился.

«По закону сироты имеют право на получение жилья от государства. Об этом говорится в ч.1 ст.8 Федерального закона №159-ФЗ. Получить квартиру они могут только после того, как им исполнится 18 лет. Но, как показывает практика, на деле это не так просто. Из года в год мы наблюдаем очереди сирот, ожидающих свои квартиры. Причём ожидание может затянуться на много лет. В таких случаях мы рекомендуем обращаться в суд. У сироты с решением суда на руках, как правило, больше шансов на победу», — разъяснил руководитель Центра защиты прав граждан в Нижнем Тагиле Сергей Козин.

Дмитрию приходилось арендовать квартиру за свой счёт, а жалобы в прокуратуру не приносили результатов. В итоге он обратился за помощью в Центр защиты прав граждан.

Для ускорения процесса правозащитники привлекли депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия – За правду», руководителя проекта сети Центров защиты прав граждан Андрея Кузнецова. Депутат направил запрос в прокуратуру Свердловской области с просьбой представить интересы Дмитрия в суде.

«Судьба и так не балует детей-сирот, так ещё и власти не спешат помогать с реализацией их права на жильё. Я убеждён, что такие вопросы должны решаться не ценой долгих изматывающих тяжб, а автоматически! Сегодня практически во всех регионах страны есть сироты, которые ждут квартиры уже много лет. Об этом говорят многочисленные обращения в наши Центры защиты прав граждан. Причины везде одинаковые: нет денег в бюджете, соответственно, нет жилья. На первом месте всегда должны быть люди, их потребности и защита их прав! Поэтому наши Центры помогают сиротам получить гарантированное по закону жильё. Только в 2024 году благодаря Центрам сироты получили новые квартиры и компенсации на покупку жилья на общую сумму 26 млн 754 тысячи рублей», — пояснил Андрей Кузнецов изданию «Домовой совет».

В феврале 2024 года прокуратура выиграла дело, обязав власти Свердловской области предоставить Дмитрию благоустроенную квартиру в Екатеринбурге. Однако Центру защиты прав граждан и Андрею Кузнецову пришлось повторно обратиться в прокуратуру из-за задержек с исполнением судебного решения.

В ноябре 2024 года молодой человек получил ключи от квартиры площадью 33 квадратных метра в одном из современных районов Екатеринбурга.