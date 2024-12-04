Школьница из Нижнего Тагила стала призёром всероссийского чемпионата по визажу

13-летняя ученица МБОУ «Лицей» Дарья Немчинова завоевала призовые места на чемпионате по визажу, проходившем в конце ноября в Екатеринбурге в рамках выставки BEAUTY EXPO URAL (0+) . Эта победа стала результатом упорной работы и целеустремлённости, поскольку подготовка к этому событию заняла у девушки всё лето и осень.

История Дарьи началась с желания самостоятельно зарабатывать деньги, и мама предложила ей заняться визажем. Сначала она освоила основы макияжа под руководством мамы, а затем решила участвовать в серьёзном конкурсе.

«Я не обращала внимания на сложности подготовки, потому что мне было важно сделать всё качественно. Визажем я занимаюсь не так давно, примерно год. Когда я уже понимала, что такое визаж, мама предложила мне принять участие в чемпионате, и я, конечно, согласилась. Вот так и начались мои тренинги, а затем и награды», — рассказала школьница АН «Между строк».

Подготовка к чемпионату была насыщенной: после уроков Дарья отрабатывала технику макияжа на моделях, а также регулярно посещала тренинги у опытного визажиста в Екатеринбурге. Эти усилия не прошли даром — жюри оценило мастерство и творческий подход юной конкурсантки.

В итоге Дарья заняла второе место в номинации «коммерческий свадебный макияж» и третье место в номинации «фантазийный макияж».