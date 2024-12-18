В ГАИ рассказали подробности ДТП с двумя легковушками под Нижним Тагилом

В ДТП на 168 км Серовского тракта в районе Нижнего Тагила пострадали две женщины-водителя. Об этом со ссылкой на отдел пропаганды нижнетагильской Госавтоинспекции сообщает ИА «Все новости». По данным дорожной полиции, ЧП произошло около 13:30. 72-летняя женщина на Daewoo Matiz ехала из Серова в сторону Нижнего Тагила. В какой-то момент пенсионерка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ВАЗ-2110, за рулём которого находилась 51-летняя женщина. В результате ДТП оба водителя оказались зажатыми в искорёженных автомобилях. Для их вызволения потребовалась помощь спасателей МБУ «Центр защиты населения». Обе пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.