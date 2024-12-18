Торопилась на работу. В Нижнем Тагиле КамАЗ сбил девушку на пешеходном переходе

Сегодня, 18 декабря, около 11:45 у дома № 56 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле КамАЗ на пешеходном переходе сбил 25-летнюю девушку. В результате удара пострадавшая получила ушибы левого плеча и поясничного отдела позвоночника. Скорая помощь госпитализировала её в ГБ № 4.

Установлено, что водитель КамАЗа является жителем Нижнего Тагила и имеет стаж управления автомобилем категории «С» 27 лет. За нарушение правил дорожного движения с начала 2024 года привлекался 3 раза. В отношении него составлены административные материалы по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества пешеходу) и ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (за перемещение транспортного средства после ДТП).

По словам девушки, она торопилась на работу и, переходя дорогу, забыла посмотреть по сторонам.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при приближении к пешеходному переходу следует снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам, в свою очередь, важно помнить, что согласно пункту 4.5 ПДД, они имеют право выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до движущихся транспортных средств, их скорость и убедятся в безопасности перехода.