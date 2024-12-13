Тагильский weekend топ-6: выставка тагильской художницы, выступление DJ, спортивный мастер-класс, экскурсия в музей наличников, новогодний «Колокол Маркет», игры с аниматором

О том, чем заняться с 13 по 15 декабря

Почему снег не может работать дорожным инспектором? Потому что он всегда засыпает на своем посту))) Ну а мы подготовили для вас список мероприятий, которые подарят новые впечатления и позволят отлично провести время в ближайшие выходные. Не упустите возможность выбрать что-то по душе.

Выставка известной тагильской художницы Светланы Контур (6+)

до 22 декабря

в кинотеатре «Красногвардеец»

В кинотеатре «Красногвардеец» 10 декабря открылась выставка «Картинки из альбома» известной тагильской художницы Светланы Контур, мастера по подносной росписи. Эта выставка посвящена её памяти. Кроме росписи подносов и сувениров, Светлана пробовала себя и в других направлениях искусства. Она называла такое творчество «рисованием для души» или «интуитивным рисованием». В экспозиции представлены более 20 интуитивных работ прошлых лет. Выставка продлится до 22 декабря.

Выступление DJ (18+)

13 декабря в 23:00

в баре «Гора»

Пятница — отличный день, чтобы как следует оторваться после тяжелой недели. Приходите насладиться сетами DJ в баре за углом.

Спортивный мастер-класс (6+)

14 декабря, с 13:00-14:00

в ТРЦ DEPO

Торгово-развлекательный центр ждёт тебя, твою семью и друзей в эту субботу на спортивный мастер-класс с фитнес-тренером Дмитрием Шинкаруком. Он покажет суперэффективные упражнения для тех, кто много работает или проводит время за рулём, а также даст спортивные советы для взрослых и детей. Участникам мастер-класса подарят призы.

Экскурсия в музей наличников (6+)

14 декабря в 12:00

в посёлке Черноисточинск, Кирова, 2а

Наличники — это действительно прекрасный пример народного творчества. Они не только украшают дом, но и имеют глубокий символический смысл. У каждого элемента орнамента своё значение. Верите вы или нет в магические силы наличников или славянские обережные орнаменты, но они, безусловно, являются важной частью нашей культуры и истории. Это наследие, которое мы должны беречь и передавать следующим поколениям. Предварительная запись по телефону +7 (982) 719-49-45.

Новогодний «Колокол Маркет» (6+)

14, 15 декабря с 12:00 до 19:00

креативный кластер SAMORO.doc

На Новогоднем «Колокол Маркете», среди уютных рядов с изделиями ручной работы от талантливых мастеров, вы сможете выбрать оригинальные подарки для своих близких, наполнить дом теплом и уютом с помощью стильных аксессуаров, ярких украшений и ароматных сувениров. Кроме того, вас ждут зажигательные сеты от DJ Сергея Доронина, которые зададут ритм! А чтобы сделать ваше время ещё более приятным, вам будет предложен вкусный и ароматный чай, который согреет в холодные зимние дни.

Игры с аниматором (6+)

14, 15 декабря с 16:00 до 18:00

в ТРЦ DEPO

Организаторы приглашают на бесплатные праздники для малышей. Маленьких гостей ждёт встреча с любимыми героями.