В мэрии Нижнего Тагила обсудили, как будут бороться с нехваткой рабочих рук и оттоком населения из города

В администрации Нижнего Тагила прошло заседание Координационного совета по инвестициям. Руководители профильных управлений, представители предприятий Нижнего Тагила, Торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес» обсудили эффективность инвестиций в развитие городской среды, меры поддержки малого и среднего предпринимательства и механизмы инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам заместителя главы города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, на 1 декабря в Нижнетагильском центре занятости зарегистрировано 270 безработных граждан и 3 910 вакансий.

«Из пяти наиболее востребованных на данный момент профессий, четыре — рабочие. Это слесари, инженеры, электромонтёры и токари. В качестве выхода из сложившейся ситуации совместно с Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области рассматриваем вопрос увеличения контрольных цифр приёма в ссузы и вузы по данным специальностям», — отметил чиновник.

В борьбе с нехваткой кадров и миграцией населения Алексей Бурдилов упомянул о необходимости создания комфортной городской инфраструктуры. Он поделился планами, которые намечены в муниципалитете на 2025 год. Среди наиболее затратных проектов — продолжение строительства водоподготовительной станции «Южная», осуществляемого в рамках федеральной программы «Чистая вода». Общая сумма инвестиций превысит 7 млрд рублей. Также более 600 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт дорог в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Аналогичная сумма предусмотрена на возведение крытого катка, который будет располагаться на улице Красноармейской. Кроме того, рассматривается вопрос о строительстве детских садов с ясельными группами: на улице Фрунзе на 170 мест и в Приречном микрорайоне на 270 мест. Также в феврале завершатся работы по строительству системы холодного водоснабжения и водоотведения технопарка «Восточный».

С докладом о роли градообразующих предприятий в развитии Нижнего Тагила выступил директор по инвестиционной деятельности Дивизиона «Урал» АО «ЕВРАЗ НТМК» Антон Спицин. Он подчеркнул, что компания вкладывает значительные суммы в экологические инициативы и обновление производственных мощностей. В 2024 году сумма инвестиций в крупнейшие проекты составит 54 млрд рублей, а в 2025 году она начнётся с 31 млрд рублей и будет увеличиваться. В рамках трёхстороннего соглашения между городской администрацией, правительством Свердловской области и ЕВРАЗ продолжится финансирование строительства культурно-образовательного центра на Гальянке. Проектная документация на реконструкцию плотины Тагильского пруда по улице Челюскинцев ожидает положительной оценки государственной экспертизы. Также был подписан муниципальный контракт на проектирование и возведение спортивно-оздоровительного комплекса на Вые. Предусмотрено строительство новой школы на 1200 мест, стоимость которой превышает 2,9 млрд рублей.