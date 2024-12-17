А вы знали? Лимонад пили в Нижнем Тагиле ещё во второй половины XVIII века

Из советского периода истории нашей страны мы помним, что лимонад был одним из самых доступных напитков – стакан лимонада в автоматическом сатураторе стоил 3 копейки. Но были на Руси времена, когда лимонад могли себе позволить только богатые люди – купцы, дворяне или заводчики. На Урал рецепт этого напитка пришёл во второй половине XVIII века, причём один из рецептов прислал в Тагил Прокофий Акинфиевич Демидов – старший брат «нашего» Никиты. В описании приготовления лимонада говорилось: «Взять лимонов свежих полпуда, половину из них осолить, а другую натереть на сахар, и искрошивши, всыпать в бутылки. Нутро их изрезать, пересыпая сахаром, и всыпать следом. Бутылки залить чистой водой, укупорить и убрать в ставики». Полпуда лимонов в те годы стоило примерно, как изба с лошадью и коровой-нетелью.

На Урале лимонад долгое время не был широко популярен. С одной стороны, из-за дороговизны лимонов, а с другой стороны, из-за того, что лимоны шли на приготовление более «серьёзных» и дорогих блюд — солёной сёмги и жареных рябчиков «под лимонной шубкой» (тонко нарезанными лимонами). До начала ХХ века альтернативой лимонаду на Урале был квас: простой, житный — из ячменного или ржаного солода, медвяный — из мёда, настоянный на калаче вместо дрожжей, и ягодный — на вишне, черёмухе, малине.

Ещё раньше, чем лимонад, на Урале узнали о шаурме. Правда, основной начинкой в этом случае являлась не мясо, а рыба, а лаваш или тонкие лепёшки с успехом заменяли блины. Ещё в начале XVII века в российских трактирах и корчмах большой популярностью пользовались блины с тёшкой. Тёшкой называли мелко наструганные копчёные и подвяленные брюшки осетровых рыб. Посетитель накладывал на блин тёшку, тонкие куски солёной редьки и капусты, зелёный лук, кладя поверх сметану и, завернув блин с начинкой в трубочку, съедал. В отличие от лимонада, блины с тёшкой были доступны широкому кругу потребителей — осетрины в российских реках тогда было пруд пруди. К слову, и Никита Акинфиевич, и его сын Николай Никитич Демидовы пробовали разводить осетровых в реках Выя и Тагил, и заводских прудах, но без особого успеха.

В советское время тёшку из осетровых пытались заменить филе солёной сельди, но в результате блюдо упростилось до бутерброда с килькой пряного посола.