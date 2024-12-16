Как внедрить цифровые технологии в бизнес: рекомендации интернет-маркетолога Евгения Летова 

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью ведения бизнеса, и их интеграция в повседневную работу может значительно повысить эффективность и конкурентоспособность компании. На прошедшем онлайн-семинаре «Цифровые сервисы для бизнеса» (16+), организованном Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), интернет-маркетолог Евгений Летов, основатель и директор компании «Промо Эксперт», сертифицированный партнёр по обучению «Яндекса» и тренер Google Educator Level 1, поделился своим опытом и знаниями о том, как предприниматели могут эффективно использовать современные технологии. В рамках проекта «PRO бизнес образование», реализованного совместно с АН «Между строк», мы составили гид, где эксперт делится советами, как выбрать подходящие инструменты для вашего бизнеса и сэкономить время.

1. Как использовать ИИ для создания логотипа и фирменного стиля

• Генерация логотипов и всего фирменного стиля:

Логотип — это лицо компании, визуальная идентичность, которую потребители ассоциируют с брендом. С помощью ИИ можно автоматизировать процесс создания логотипа, основываясь на предпочтениях заказчика, актуальных трендах и сегментах вашей целевой аудитории. Современные алгоритмы учитывают множество параметров, таких как цвета, формы, шрифты и символика, создавая уникальные и запоминающиеся дизайны.

Алгоритм может предложить несколько вариантов логотипа, каждый из которых будет соответствовать определённым критериям, таким как: простота, узнаваемость и соответствие целям бренда. Кроме того, ИИ может предложить дополнительные элементы фирменного стиля, такие как визитные карточки, бланки писем и оформление корпоративных документов.

Например, нейросети Кандинский и Шедеврум могут помочь в создании логотипов на основе заданных вами параметров. Вы можете выбирать стиль, цвет и шрифты, а ИИ предложит вам несколько вариантов на выбор.

• Создание графических элементов:

Такая платформа как Supa предлагает шаблоны и элементы дизайна. Эти инструменты позволяют легко адаптировать графику под ваши нужды и создавать уникальные визуальные материалы для социальных сетей, сайтов и рекламы.

Помните, что оформление вашего сайта, социальных сетей, маркетплейсов, Telegram-каналов и других платформ должно быть информативным и отражать ценности вашего бренда. ИИ поможет вам создавать оригинальные и креативные дизайны, учитывая предпочтения целевой аудитории и актуальные тенденции рынка.

2. Рекомендации по созданию контента с помощью ИИ

Искусственный интеллект может помочь в создании текстов, изображений, учитывая ключевые сообщения бренда и характеристики целевой аудитории. Алгоритмы могут генерировать слоганы, описания продуктов и даже рекламные статьи, которые будут привлекать внимание и вызывать интерес у потенциальных клиентов. ИИ может также помочь в адаптации текста к различным языкам и культурам, что особенно важно для международных компаний. Это позволяет сохранить целостность бренда и обеспечить правильное понимание сообщений в разных регионах мира.

Помните, что отличие плохой рекламы от хорошей в том, что плохая рассказывает о своём продукте самыми красивыми словами, а хорошая объясняет, какие задачи решает продукт для клиента.

• Генерация текстов: ChatGPT поможет вам создавать тексты для сайта, описания товаров и рекламные материалы. Укажите ключевые моменты и стиль написания, и ИИ сгенерирует уникальный контент.

• Создание презентаций: Чат-бот ПрезаПро в Telegram сгенерирует любую презентацию за несколько минут. Отправка презентации крупным потенциальным клиентам — это важный шаг в процессе продаж, который может существенно повысить шансы на успешное заключение сделки. Крупные компании часто получают множество предложений, поэтому качественная презентация поможет выделиться среди конкурентов и привлечь внимание.

3. Как отслеживать лиды с помощью цифровых сервисов

Систематизировать работу с лидами (посетителями сайта), улучшать процессы продаж и повышать эффективность взаимодействия с клиентами помогут следующие сервисы:

• Bitrix24 — комплексная система для управления бизнесом, включающая CRM, задачи, проекты и коммуникационные инструменты. Все необходимые инструменты находятся в одном месте, бесплатная версия для небольших компаний, широкие возможности кастомизации. Выбор конкретного сервиса зависит от размера компании, специфики бизнеса и требований к функционалу.

• Yclients — сервис для управления записью клиентов, бронирования услуг и автоматизации работы с клиентами. Особенно популярен среди салонов красоты, медицинских центров и фитнес-клубов. Удобен для сферы услуг, возможность онлайн-записи, интеграция с платёжными системами.

• AmoCRM — российская CRM-система, разработанная специально для управления продажами. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, а также интеграцию с различными сервисами. Имеет локализованную поддержку, простоту использования, адаптирована под российский рынок.

• Яндекс.Метрика — система веб-аналитики, позволяющая отслеживать посещаемость сайта, поведение пользователей и эффективность рекламных кампаний. Бесплатный доступ, подробная статистика, встроенный конструктор целей и сегментов, интеграция с Яндекс.Директ.

4. Улучшение клиентского опыта с помощью ИИ

• Чат-боты: внедрение чат-ботов на сайт и в социальных сетях может значительно улучшить взаимодействие с клиентами. Чат-боты могут отвечать на часто задаваемые вопросы о вашем продукте или услуге и помогать в процессе покупки.

• Персонализированные рекомендации: используйте системы рекомендаций на основе ИИ, чтобы предлагать клиентам товары на основе их предыдущих покупок и поведения. Это увеличивает вероятность покупки и улучшает общий опыт клиента.

• Анализ отзывов: применяйте инструменты анализа отзывов, которые используют ИИ для автоматического сбора и анализа отзывов о вашем продукте из различных источников. Это поможет вам быстро реагировать на негативные отзывы и улучшать качество обслуживания.

Правильное применение этих технологий позволит вам создать уникальный и запоминающийся образ вашего бренда и поможет анализировать результаты работы.

Чтобы быть в курсе всех событий и обучений Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, следите за анонсами мероприятий на сайте и участвуйте.Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».