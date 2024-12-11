Тагильчанка отсудила у школы вокала более 360 тысяч рублей за неиспользованные занятия 

В январе 2024 года Людмила Помелова из Нижнего Тагила решила разнообразить свою жизнь и освоить профессиональное пение. Она выбрала музыкальную школу, которая позиционирует себя как сообщество с известными преподавателями вокала. Реклама обещала, что будущих «звёзд эстрады» будут обучать по уникальной методике. Школа гарантировала, что ученик начнёт петь уже на первом занятии. Именно это привлекло внимание женщины.

Обучение стоило 150 000 рублей за 100 занятий. Всю сумму нужно было оплатить сразу, а занятия можно было посещать в течение двух лет. У Людмилы не было таких денег, но она очень хотела научиться петь профессионально. Тогда школа предложила оформить микрозаём. Женщина согласилась и подписала все документы. Однако она успела посетить только семь занятий. Обучение пришлось прервать из-за проблем со здоровьем.

Людмила обратилась в школу вокала, чтобы ей вернули деньги за неоплаченные занятия — около 120 000 рублей. Но ей выплатили только 12 000 рублей. Женщине дали понять, что оставшуюся сумму она не получит, так как у предпринимателя, который владеет школой, «дела идут плохо» — якобы ИП находится в процессе ликвидации.

Но тагильчанка не поверила этим объяснениям, поскольку занятия по вокалу продолжались по тому же адресу, только с новой вывеской. Чтобы добиться справедливости, она обратилась в Центр защиты прав граждан.

«Закон на стороне нашей заявительницы. Потребитель вправе отказаться от услуги и потребовать свои деньги обратно. Это касается и культурно-просветительских услуг, например, уроков вокала. При этом даже не нужно объяснять причину отказа. Так говорится в ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 “О защите прав потребителей”, а также в ст. 782 Гражданского кодекса РФ. Но есть нюанс. Исполнитель вправе удержать понесенные им расходы. Людмила Помелова не требовала вернуть всю сумму, она лишь просила выплатить ей деньги за неоказанные услуги — 93 занятия. На что имеет полное право. И ликвидация ИП — не повод не возвращать клиентам деньги. Такие споры решаются в суде», — цитирует издание «Домовой совет» руководителя Центра защиты прав граждан в Нижнем Тагиле Сергея Козина.

Правозащитники помогли Помеловой составить исковое заявление и подать его в суд. В иске с ИП потребовали не только деньги за неоплаченные занятия, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ удовлетворить требования истца в досудебном порядке.

Суд встал на сторону заявительницы и взыскал с ИП 366 150 рублей. Решение в законную силу не вступило.