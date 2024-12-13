В Нижнем Тагиле каждый день возбуждается по два уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков

В мэрии Нижнего Тагила прошло заседание городской антинаркотической комиссии, где подвели итоги межведомственного взаимодействия по профилактике наркомании в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации ОКОН МУ МВД России «Нижнетагильское», за 11 месяцев 2024 года выявлено и поставлено на учёт 993 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«По сбыту возбуждено 734 уголовных дела, в суд направлено 613 уголовных дел. Раскрываемость преступлений по линии незаконного оборота наркотиков составила 68,4%. В прошлом году этот показатель составил 53,3%. Сотрудниками ОВД пресечена деятельность трёх интернет-магазинов по продаже наркотических веществ, изъяты наркотические средства в особо крупном размере», — сообщил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Артур Белых.

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева рассказала о мерах по профилактике зависимого поведения в молодежной среде в подведомственных учреждениях.

«В целях пропаганды здорового образа жизни организовано и проведено 49 мероприятий. Участие в них приняли 3 400 человек. Особое внимание при организации работы уделялось выбору активных диалоговых форм взаимодействия с молодёжью, которые наиболее эффективны по сравнению с лекционными занятиями. Также с подростками из группы риска проведено 1330 индивидуальных консультаций», — отметила чиновница.