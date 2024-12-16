«Это может сработать». Предприниматели из Нижнего Тагила рассказали о неожиданных решениях и целеустремлённости, которые привели к успеху

В минувшую субботу, 14 декабря, Центр «Мой бизнес» стал местом проведения интеллектуальной встречи в формате «Шоу коротких историй» (18+). Вечер был посвящён теме «Это может сработать», которая символизирует уверенность в реализации даже самых смелых идей.

Проект «Шоу коротких историй» зародился в Тюмени в 2019 году и вскоре завоевал популярность. Руководитель нижнетагильского Йентра «Мой бизнес» Сергей Федореев познакомился с основателем проекта Алексеем Голомолзиным и решил организовать подобное мероприятие в Нижнем Тагиле. Участники шоу получают пять минут на выступление и ещё столько же времени для ответов на вопросы аудитории. Это уже третья подобная встреча предпринимателей из различных сфер в Нижнем Тагиле. В 2023 году участники выступали с идеей о закрытии проектов, которые «не выстрелили», а в мае этого года встреча проходила на тему «Одержимые бизнесом». По словам организаторов, в этом году мероприятие собрало рекордное число гостей.

«Предпринимать можно где угодно, независимо от того, чем ты занимаешься. Ты можешь быть, например, педагогом или спортсменом, но при этом предпринимать и именно поэтому сегодня у нас такая интерпрофессиональная серия», — отметил Сергей Федореев во вступлении.

Вечер прошёл в дружеской обстановке, наполненной теплом и взаимопониманием. Гостей радовали живые выступления известной тагильской певицы Лейлы Бургардт, которые сопровождали выход каждого спикера. Участники делились своими личными историями, показывая, как упорство и вера в собственные силы помогают достигать успеха. Их истории были разными, но каждая из них оказалась по-своему вдохновляющей.

Шахрияр Алиев, основатель сети мороженого Mivino, рассказал о том, как его идея родилась из простого желания изменить свою жизнь, работая на железной дороге. Сегодня бренд Mivino известен далеко за пределами Нижнего Тагила. Руководитель компании BPMSoft Елена Коблова поделилась историей о том, как поражение в шахматах стало поворотным моментом в её карьере. Путешественник Евгений Ковтунов поделился своим опытом трансформации и поиска новых горизонтов. Он рассказал о том, как спорт помог ему найти новый смысл в жизни. Сергей Ветошкин, создатель бренда детской одежды LEMIVE, рассказал о создании своего бизнеса и появлении символа бренда — кота Леонида.

Дмитрий Дроков, предприниматель в области продаж автомобилей, рассказал о важности целеустремлённости и настойчивости в достижении поставленных целей. Популярный блогер и многодетная мама Татьяна Важенина поделилась своей историей о том, как она смогла преодолеть страх сцены и стать участницей популярного телешоу «4 свадьбы» (16+). Дарья Келюс, врач-акушер, рассказала о том, как ей пришла идея основать АНО «Школа молодых родителей». Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский рассказал о том, как случай привёл его в Нижний Тагил. Благодаря своей любви к делу он сделал Нижнетагильский цирк одним из лучших в стране.

«Энергетика здесь очень позитивная. Я был на школьном собрании два дня назад, там родители болтали во время собрания и совсем не слушали. А здесь такая тишина в зале всегда, когда выступают. В этом огромное отличие даже от кинотеатра. Это многое говорит о внимании зала к тому, что говорят спикеры», — поделился с АН «Между строк» своими впечатлениями Дмитрий Дроков.

Завершением вечера стал фуршет, где все смогли насладиться вкусной едой в приятной компании, сделать фотографии, послушать музыку и потанцевать.

«Спикеры все крутые, и для меня большая гордость оказаться здесь. Половина зала — знакомые мне люди, благодаря которым я меньше волновалась, так как видела поддержку. Мне всё очень понравилось», — отметила Татьяна Важенина.

Организаторы считают, что подобные мероприятия играют достаточно важную роль в жизни предпринимателей Нижнего Тагила, способствуя созданию новых проектов и улучшению города. Они показывают, что успех доступен каждому, кто верит в свои силы и стремится к достижению целей, несмотря на любые преграды.