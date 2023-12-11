«Надо без сожаления закрывать проекты, которые “не выстрелили”, и чем раньше, тем лучше». Тагильские предприниматели в центре «Мой бизнес» рассказали истории своих факапов (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в минувшую субботу впервые прошла интеллектуальная вечеринка «Шоу коротких историй». В качестве участников и гостей мероприятия выступили предприниматели города.

В проекте «Шоу коротких историй» восемь героев делятся личным опытом с собравшимися. Каждый рассказчик должен соблюсти регламент: ему даётся пять минут на историю и ещё пять на ответы на вопросы зрителей. Проект успешно стартовал в Тюмени, где быстро набрал популярность. На родине «Шоу коротких историй» с ним познакомился и руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

«Мы в центре “Мой бизнес” активно взаимодействуем с другими регионами страны. Меня как-то пригласили на такое мероприятие мои друзья, предприниматели из Тюмени, и я выступил там на “Шоу коротких историй”. Тогда я обалдел от того, как взрослые мужики-нефтяники рассказывают простые истории из жизни. Это очень крутой формат. Мы стараемся тащить в Нижний Тагил всё лучшее, а это шоу как раз из таких. Так проект и случился здесь, в центре “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле», — рассказывает Сергей Федореев.

Создатель проекта Алексей Голомолзин посетил наш город и оценил, как тюменский опыт неформальных встреч приживается в среде тагильских бизнесменов.

«Формат “Шоу коротких историй” появился спонтанно: я просто собрал вместе своих друзей из разных сфер. Мы не думали, как проект вырастет, а просто хотели изменить жизнь в своём городе. И мы её изменили. За четыре года у нас выступило 500 человек, это 48 серий как минимум один раз в неделю. Сейчас у нас в Тюмени настолько большой запрос, что мы поставили проект на паузу», — делится Алексей.

Тема встречи в Нижнем Тагиле называлась «Право на ошибку». Предприниматели поделились опытом совершения ошибок в бизнесе, рассказали о сделанных выводах, о трудном выборе между личной жизнью и работой, с которым каждый из них так или иначе сталкивался, и просто поделились интересными историями.

Руководитель архитектурной студии Наталья Усик рассказала, как однажды проникла в понравившийся ей дом, в котором, как она знала, на тот момент никто не жил и шёл ремонт. Наталья просто ходила по дому, придумывая дизайнерский проект. Спустя какое-то время хозяин дома пришёл к ней, но не из-за этой дерзкой выходки, а чтобы заказать дизайн-проект, не догадываясь, что девушка уже в теме. По словам Натальи, эта история и про ошибку, потому что нельзя забираться в чужой дом без ведома хозяев, и про успех, потому что хоть и довольно странным образом, но она получила желанный заказ.

Депутат гордумы и гендиректор АО «УБТ-Уралвагонзавод» Гаджи Абдулов рассказал, как он несколько лет безуспешно вкладывал деньги в проект, не получая никакой прибыли, но не мог решиться на то, чтобы от него отказаться. В итоге обстоятельства повлекли дополнительные затраты, которые так и не окупились. Выйти из ситуации было очень непросто, но она многому научила, в частности тому, что надо без сожаления закрывать проекты, которые «не выстрелили», и чем раньше, тем лучше, не тянуть до последнего.

Дмитрий Дроков (сеть агентств недвижимости «МИЭЛЬ» и автосалон «РУСАЛЬЯНС») рассказал, что предпринимательство — это призвание, а успеха в этом деле может добиться только тот, кто искренне любит своё дело и не останавливается даже после целой череды неудач.

«Я пробовал изготавливать мебель, продавать мебель, изготавливать пластиковые окна, строить дома, ремонтировать квартиры, у меня был ночной клуб, я продавал автомобили и так далее. Вы достигните успеха, только если будете этого искренне хотеть. Везение рано или поздно придёт. Вот когда вы бизнес будете так же хотеть, как, например, женщину, то у вас точно всё получится. Всё остальное укладывается в обычную воронку продаж. На пять ваших попыток войти в бизнес четыре могут оказаться неудачными, но пятая “выстрелит”, а десятая вообще прямо в точку попадёт», — поделился Дмитрий Дроков.

Некоторые спикеры сделали ставку на юмор, другие были более серьёзны, говоря о важных социальных и общественных проблемах. Тем не менее все выступления объединяла одна мысль: совершать ошибки не страшно, главное — делать из них правильные выводы.

Кроме Натальи, Гаджи и Дмитрия, своими историями поделились Александра Лях, основатель и практикующий врач ветеринарной клиники «ВетХаус»; Юлия Яркова, руководитель автошколы «Джек» и преподаватель проекта «Предпринимательские классы»; Анна Штейнварг, основатель и идейный вдохновитель школы бега и плавания в Нижнем Тагиле, региональный директор Газпромнефть-РП; Алексей Кузнецов, основатель и руководитель рекламно-производственной компании «Медиа Микс»; Ольга Грачёва, владелица частного детского сада «Большая перемена», основатель «Loft» пространства.

Куратор проекта Валентина Шарова, которая также присутствовала на шоу, выразила желание продолжить проект и вернуться в Нижний Тагил уже летом.

«Мы считаем, что в Нижний Тагил точно следует приехать ещё раз, но нужно сделать это летом потому, что 30-градусный мороз не позволил нам насладиться ни красотой города, ни архитектурой, даже по улицам погулять толком не вышло. Вторая серия точно должна быть. Желание предпринимателей мы точно здесь увидели», — рассказала АН «Между строк» Валентина.