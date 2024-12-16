СМИ: В Подмосковье задержан 21-летний тагильчанин по подозрению в покушении на замгендиректора АО НПК «Конструкторское бюро машиностроения»

В конце прошлой недели СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ФСБ в Подмосковье предотвратила покушение на Геннадия Девяткова — замгендиректора АО НПК «Конструкторское бюро машиностроения». По неподтверждённой информации, двое молодых людей, уроженцев Свердловской области, через мессенджер от украинских спецслужб получили и выполнили заказ на установку взрывного устройства под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежавшего топ-менеджеру оборонного предприятия. Однако довести теракт до конца не удалось.

Одним из задержанных оказался 21-летний воспитанник ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил». Парень в своё время делал успехи в спорте, занимался кикбоксингом, выступал на областных и региональных первенствах. Но потом встал на криминальный путь и получил судимость за разбой. Официальной информации от силовых ведомств о планируемом покушении, задержании злоумышленников и возбуждении уголовного дела пока нет.