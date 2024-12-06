Тагильский weekend топ-7: мастер-классы, открытие горнолыжного сезона, Stand up и блюзовый концерт 

Можно ли приравнять к квадроберам людей, ставящих на аватарки животных? А мы предлагаем отложить все дела и расслабиться в эти выходные. Чтобы вам было легче определиться с тем, куда пойти, мы подготовили свежую подборку самых интересных событий, среди которых мастер-классы для взрослых и детей, открытие горнолыжного сезона на Белой горе, квиз в музее, открытый микрофон и блюзовый концерт.
О том, чем заняться с 6 по 8 декабря
АртКвиз «Катастрофы» (12+)
6 декабря в 18:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Новый артквиз подготовили для любителей искусства в музее. Разобраться в теме человеческих страхов и потрясений можно, зарегистрировавшись по ссылке в социальных сетях музея.
Концерт Чемякин и Багичев (18+)
6 декабря в 20:00
в баре «Гора»
В этот пятничный вечер в баре выступят блюзовые ребята из Екатеринбурга. Евгений Чемякин (гитара) и Алексей Багичев (маэстро губной гармошки) сыграют акустический блюз от The Travelling Orchestra.
Открытие ХХ горнолыжного сезона (12+)
7 декабря в 15:00
на Белой горе
Старт любимому всеми лыжниками и сноубордистами сезону дадут уже в эти выходные. Для гостей обещают насыщенную программу и много подарков.
Мастер-класс по ткачеству «Ёлочные игрушки» (6+)
7 декабря в 12:00
в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)
На мастер-классе каждый участник сможет проявить свои таланты и создать уникальное новогоднее украшение своими руками. Предварительная запись по телефону 8 950 640 25 42.
«Ариэтти из Страны лилипутов» (6+)
7 декабря в 17:40, 8 декабря в 14:25
в кинотеатре «Красногвардеец»
В кинотеатре продолжаются показы работ студии Ghibli. На этот раз для зрителей покажут режиссёрский дебют художника-аниматора Йонебаяши Хиромасы. Он стал самым молодым режиссёром, когда-либо снимавшим анимацию для знаменитой студии. Сценарий написал основатель студии Хаяо Миядзаки на основе сказочной повести Мэри Нортон «Добывайки» (6+).
Мастер-класс новогодние композиции на можжевеловых спилах (0+)
8 декабря с 14:00 до 16:00
на фудкорте в ТЦ Depo
Начинать создать праздничную атмосферу можно на мастер-классах. Вы научитесь создавать волшебные новогодние композиции на основе можжевеловых спилов и сможете забрать их в качестве украшения для дома.
Stand up (18+)
8 декабря в 19:00
в баре «Гора»
Опытные и начинающие комики расскажут свои новые и непроверенные шутки. Выступить может любой желающий, надо только записаться у ведущего.