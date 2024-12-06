Тагильский weekend топ-7: мастер-классы, открытие горнолыжного сезона, Stand up и блюзовый концерт 

Можно ли приравнять к квадроберам людей, ставящих на аватарки животных? А мы предлагаем отложить все дела и расслабиться в эти выходные. Чтобы вам было легче определиться с тем, куда пойти, мы подготовили свежую подборку самых интересных событий, среди которых мастер-классы для взрослых и детей, открытие горнолыжного сезона на Белой горе, квиз в музее, открытый микрофон и блюзовый концерт.

О том, чем заняться с 6 по 8 декабря

АртКвиз «Катастрофы» (12+)

6 декабря в 18:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Новый артквиз подготовили для любителей искусства в музее. Разобраться в теме человеческих страхов и потрясений можно, зарегистрировавшись по ссылке в социальных сетях музея.

Концерт Чемякин и Багичев (18+)

6 декабря в 20:00

в баре «Гора»

В этот пятничный вечер в баре выступят блюзовые ребята из Екатеринбурга. Евгений Чемякин (гитара) и Алексей Багичев (маэстро губной гармошки) сыграют акустический блюз от The Travelling Orchestra.

Открытие ХХ горнолыжного сезона (12+)

7 декабря в 15:00

на Белой горе

Старт любимому всеми лыжниками и сноубордистами сезону дадут уже в эти выходные. Для гостей обещают насыщенную программу и много подарков.

Мастер-класс по ткачеству «Ёлочные игрушки» (6+)

7 декабря в 12:00

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)

На мастер-классе каждый участник сможет проявить свои таланты и создать уникальное новогоднее украшение своими руками. Предварительная запись по телефону 8 950 640 25 42.

«Ариэтти из Страны лилипутов» (6+)

7 декабря в 17:40, 8 декабря в 14:25

в кинотеатре «Красногвардеец»

В кинотеатре продолжаются показы работ студии Ghibli. На этот раз для зрителей покажут режиссёрский дебют художника-аниматора Йонебаяши Хиромасы. Он стал самым молодым режиссёром, когда-либо снимавшим анимацию для знаменитой студии. Сценарий написал основатель студии Хаяо Миядзаки на основе сказочной повести Мэри Нортон «Добывайки» (6+).

Мастер-класс новогодние композиции на можжевеловых спилах (0+)

8 декабря с 14:00 до 16:00

на фудкорте в ТЦ Depo

Начинать создать праздничную атмосферу можно на мастер-классах. Вы научитесь создавать волшебные новогодние композиции на основе можжевеловых спилов и сможете забрать их в качестве украшения для дома.

Stand up (18+)

8 декабря в 19:00

в баре «Гора»

Опытные и начинающие комики расскажут свои новые и непроверенные шутки. Выступить может любой желающий, надо только записаться у ведущего.