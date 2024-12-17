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В Нижнем Тагиле 80-летний водитель УАЗа выехал на красный свет и попал под большегруз

17.12.2024 13:07
В Нижнем Тагиле 80-летний водитель УАЗа выехал на красный свет и попал под большегруз

Накануне, 16 декабря, в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции, 80-летний водитель УАЗа, двигаясь по улице Чайковского, при повороте направо на Ленинградский проспект проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулём которого находился 50-летний мужчина. 

Удар пришёлся на водительскую дверь УАЗа. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки пенсионера госпитализировали в горбольницу № 1.

По факту ДТП ведётся проверка.

Фото: telegram-канал «Короче, Тагил»
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