В Нижнем Тагиле 80-летний водитель УАЗа выехал на красный свет и попал под большегруз

Накануне, 16 декабря, в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции, 80-летний водитель УАЗа, двигаясь по улице Чайковского, при повороте направо на Ленинградский проспект проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулём которого находился 50-летний мужчина.

Удар пришёлся на водительскую дверь УАЗа. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки пенсионера госпитализировали в горбольницу № 1.

По факту ДТП ведётся проверка.