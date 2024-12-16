В Нижнем Тагиле компания задолжала рабочим более 400 тысяч рублей

Прокуратура Пригородного района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что у ООО «Бенит» образовалась задолженность по заработной плате перед работником на сумму свыше 400 тысяч рублей. При этом руководство организации имело реальную возможность выплатить долги по зарплате, однако свои обязанности не выполнило. В связи с этим прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Расследование уголовного дела и восстановление прав работника организации находятся на контроле прокуратуры района.