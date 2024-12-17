«Мы создаем уникальный продукт для уникальных людей». Как дизайнер из Нижнего Тагила разработала в коллаборации коллекцию одежды-трансформеров

Бренд «НЕКТО» появился в Нижнем Тагиле в конце 2019 года, а спустя несколько лет переехал в Екатеринбург. Как говорит его основательница Александра Матвеева, цель «НЕКТО» — создать универсальный и экологичный гардероб-капсулу, где каждая новая вещь дополняет предыдущую.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с Александрой Матвеевой об истории создания бренда, взлётах и падениях, мечтах и многом другом.

Александра начала самостоятельно зарабатывать с 14 лет, была официантом и продавцом, а затем работала менеджером по персоналу. Уйдя в декрет, она поняла, что хочет провести его спокойно дома, без нервотрёпки. После рождения ребёнка её стало сильно тянуть к творчеству, и она начала заниматься дизайном украшений. Творческая среда полностью захлестнула девушку, и она плавно перешла к созданию одежды.

«В этом году моему бренду исполняется пять лет. Идея о создании бренда нашла меня сама. Как-то давно я смотрела фильм о спортсменах, название не помню, но одна сильная фраза запала мне в душу: "Своё дело искать не нужно, оно само тебя найдёт". И в моём случае всё случилось именно так. У меня был смежный проект — я занималась дизайном украшений, и постепенно всё это переросло в создание одежды. Мы с партнёрами работали в творческом объединении и даже участвовали в конкурсе "Народный кутюрье" в Тюмени, где заняли первое место. В тот момент я поняла, что могу делать классную одежду, которая будет нравиться не только мне, но и другим. В большей степени меня к этому подтолкнул муж. Он всегда поддерживал меня, говоря, что я классно одеваюсь и создаю стильные вещи. Я шила себе одежду на заказ, и ему очень нравились мои идеи, то, как я стилизую наряды и дополняю их аксессуарами. Его поддержка придала мне уверенности в себе. Он говорил, что я обязана показать свои работы людям, чтобы они тоже почувствовали эту уверенность и наслаждение от того, как они выглядят», — рассказывает Александра Матвеева.

В этом году Александра в коллаборации с уральским дизайнером Юлией Ганьжиной создала коллекцию «НЕКТО YG». Её уникальность заключается в том, что вещи можно не только комбинировать между собой, создавая уникальные образы, но и трансформировать. Например, можно отстегивать рукава, капюшоны, воротники, карманы, брючины и другие детали.

«Я считаю, что каждый продукт может быть уникальным, если он создаётся с душой и от чистого сердца. Понятно, что идеи витают в воздухе, их очень много, и они очень часто пересекаются и повторяются. Ты думаешь, что придумал что-то гениальное, а кто-то на другом конце света прямо сейчас придумал тоже самое. В этом кайф творческих людей. Но я думаю, что интерпретируем мы это всё равно по-разному. Главное — не заимствовать, а придумать своё, индивидуальное. Не так давно у меня произошла классная история: совместно с уральским дизайнером Юлией мы создали новую коллекцию — “НЕКТО YG”. Наш продукт — это трансформируемая одежда из джинсы с уникальными фактурами. Мы используем нано-ткани будущего, объёмную 3D-джинсу, рельефные и батированные фактуры, а также зеркально отражающие сетки. Это вещи, которые позволяют создавать интересные и разнообразные образы, перевоплощаться мгновенно. Я горжусь тем, что мы с командой нашли друг друга. Мы уже презентовали первую коллекцию, и я очень рада поделиться ею с миром. Сейчас мы показываем наши работы на различных показах, и я в восторге от реакции зрителей. Я считаю, что мы создаём уникальный продукт для уникальных людей», — делится она.

Несмотря на то, что в настоящее время Александра запустила коллаборацию, дела с брендом «НЕКТО» не всегда шли гладко. Из-за личных трудностей и жизненных обстоятельств девушка была вынуждена приостановить свою деятельность. В течение года она не создавала новых идей, не производила одежду и не могла заниматься дизайном. Продавала только то, что было ранее – форму для сотрудников и несколько мелких заказов.

«Взлётов и падений в моей истории было немало. Иногда я занимаюсь самобичеванием, чувствую синдром самозванца, сомневаюсь в себе, но, несмотря на это, мне по-прежнему невероятно интересно моё дело. Я чувствую поддержку людей, которые видят и ценят мою работу, они помогают мне не угасать. У меня были успехи: я выиграла грант от СОФПП на размещение в торговом центре Екатеринбурга и в связи с этим переехала в этот город, принимала участие и в других конкурсах, давала интервью — это был замечательный период. Но потом наступили трудные времена, я как будто снова упала на дно, от которого мне необходимо было оттолкнуться, чтобы вернуться на нужную высоту. Сейчас у меня всё прекрасно, я по-прежнему влюблена в свою работу, как в самом начале. Мой продукт оживает вновь, преображаясь в новой, интересной интерпретации, становясь уникальным и модифицированным. Мне очень нравится эта концепция. Несмотря ни на что, я готова двигаться дальше. Впереди ещё много конкурсов, показов, и я очень хочу развиваться и идти вперед», — говорит девушка.

Вместе с коллегой они отрисовывают эскизы, разрабатывают дизайн, закупают материалы, а в некоторых случаях сами делают выкройки. Также для работы они привлекают большую команду фрилансеров, в которой есть закройщик, швея, режиссёр, оператор, фотограф, модельный состав и стилисты. Александра отметила, что количество людей в команде будет расти, поскольку цель комьюнити — масштабировать и развивать проект.

«Очень важным аспектом для меня является качество продукции. Важно, чтобы вещь могла служить долго, тем более если мы говорим про историю с трансформациями (“НЕКТО YG”). Я считаю, что такие изделия должны быть вечными, чтобы сохранять в себе воспоминания, важные моменты и события вашей жизни, а также бесконечно радовать потребителя. Это, на мой взгляд, и является ключевым конкурентным преимуществом нашей продукции», — считает основательница бренда.

На данный момент они находятся на стадии тестирования коллекции, чтобы понять, какие из моделей одежды наиболее востребованы у публики. В дальнейшем, помимо масштабирования и развития текущего проекта, Александра планирует создать базовую линейку и запустить её в массовое производство.

«Мне очень хочется масштабировать свой бизнес и выйти на российский и международный рынок. Было бы просто волшебно, если бы люди в разных уголках страны и мира узнали о нашем продукте. Я хочу, чтобы те, кто желает иметь вещи моего производства в своем гардеробе, могли это сделать. Когда я вижу, как люди реагируют на наши изделия, которые попадают прямо в сердце, я понимаю, что у нашего продукта огромное будущее. Он способен покорить множество сердец, но для этого важно найти эти сердца, чтобы они услышали, увидели и узнали о нас. Сегодня существует огромное количество инструментов и рычагов для продвижения, но конкуренция сильна — столько талантливых молодых дизайнеров и уникальных продуктов. Однако я уверена, что для каждого найдется своё место. Мне бы очень хотелось расширяться, создать собственное пространство, свои точки продаж, наполненные той энергетикой, которая пронизывает наш продукт. Я мечтаю, чтобы это пространство было таким же уникальным, как и наши вещи, чтобы, попадая туда, человек чувствовал тепло, заботу, любовь и ощущал себя особенным и уникальным. На данный момент мы создаем продукцию только для женщин, вдохновляемся ими и уверены, что каждая женщина по-настоящему прекрасна, когда ей комфортно и хорошо», — рассказала Александра.

Анализируя полученный опыт, Александра Матвеева дала несколько советов начинающим предпринимателям.

«Если кто-то из начинающих предпринимателей читает мои слова, я бы хотела им сказать: дерзайте, не бойтесь, не стесняйтесь. Делайте то, что вам вздумается, даже если ваши идеи кажутся сумасшедшими, невероятными, безумными, возможно, даже нецензурными. Не останавливайтесь, продолжайте, даже если на первый взгляд это может показаться невозможным. Меньше думайте и больше чувствуйте, особенно если речь идет о творчестве. Это совет для творческих людей, а не для классических бизнесменов. Обязательно найдите рядом с собой человека, который будет устойчиво стоять на ногах и заниматься вашим бизнесом, или научитесь маневрировать самостоятельно. Просто в бизнесе очень сложно оставаться творческим, непосредственным, воздушным — такими, каким нужно быть человеку, который что-то создает. Поэтому нам, творческим людям, очень нужна поддержка — устойчивая, крепкая и стабильная. Я желаю каждому найти свое место и не стесняться, не останавливаться, чтобы ни случилось», — убеждена Александра Матвеева.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».