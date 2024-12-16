«В этой сфере важнее всего гибкость мышления и готовность к постоянному развитию». Нижнетагильская IT-аутсорсинговая компания планирует покорить московский рынок

Нижнетагильская IT-компания Forward предоставляет IT-аутсорсинг, то есть берёт на себя все задачи по обслуживанию компьютеров, поддержке сети, настройке программного обеспечения и помощи сотрудникам компаний-клиентов.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с основателем компании Егором Богдановым об истории создания компании, тренде стать айтишником, конкуренции на рынке, планах на будущее и многом другом.

«История нашей компании началась примерно в 2008-2009 году, когда я работал техническим специалистом в крупном интернет-провайдере, подключая интернет для различных компаний города. Тогда я заметил одну общую проблему: хоть интернет мы и подводили, но что с ним делать дальше — никто не знал. Как распределить интернет на несколько компьютеров, как защититься от атак, ведь интернет того времени был не таким безопасным, как сейчас. Защита ложилась на плечи самого абонента. И тогда появилась идея создать компанию, которая будет помогать бизнесам работать с интернет-сервисами, популярными на тот момент — например, онлайн-бухгалтерией, онлайн-трекерами для постановки задач, сетевыми папками, видеохостингами и сайтами. Так как у меня был довольно большой опыт в разных областях IT, это никогда не было для меня проблемой. В 2009 году вместе с моим двоюродным братом мы основали компанию, которая начала помогать местным предприятиям в Нижнем Тагиле осваивать интернет-сервисы, цифровизировать офисы и поддерживать актуальность информационной структуры бизнеса», — вспоминает Егор Богданов.

По словам Егора, несмотря на то, что в то время на рынке существовали услуги системных администраторов, продукт компании Forward был принят положительно, поскольку был создан, основываясь на потребностях рынка. Это как раз соответствовало требованиям времени, когда происходила цифровизация и интернетизация бизнеса.

«Мы начали обслуживать одну крупную компанию, которая до этого пользовалась услугами системного администратора, работающего по принципу IT-аутсорсинга — один человек, который выезжает по вызовам. Проблема в том, что, когда работает только один человек, его знания и опыт ограничены, и у него нет времени на саморазвитие. Это означает, что вопросы информационной безопасности и другие технические аспекты у него могут быть не актуальны. Так вот, мы взяли на обслуживание эту компанию, и буквально на следующий день у неё зашифровались все базы 1С — документы, бухгалтерская отчётность, в общем, компания была полностью парализована. А ещё в тот момент на календаре было 25 декабря, прямо перед Новым годом — это был самый неприятный подарок, который можно было только получить. Но, как я говорил, когда работает команда специалистов, всегда есть время для обучения, и мы всегда в курсе последних трендов. Поэтому мы справились с задачей за сутки — восстановили работу компании и все данные, не потеряв ничего», — рассказывает он.

В настоящее время у компании около 40 клиентов. Егор Богданов отметил, что они работают с организациями исключительно по договорам обслуживания и на абонентской плате. Forward не работает с клиентами, которые обращаются для одноразовых работ, а ориентирован на долгосрочное сотрудничество с крупными компаниями, обладающими значительной информационной инфраструктурой.

«Мы предоставляем обслуживание компьютерной техники, компьютерных сетей и интернет-сервисов. Однако стоит отметить, что принтеры в наш перечень услуг не входят — мы не заправляем и не ремонтируем принтеры, так как это не относится к сфере информационных технологий. Чаще всего мы помогаем компаниям, которые хотят перейти с оффлайн-формата на онлайн — проводим консультации по разработке сайтов, маркетинговых программ и стратегий для интернета. Также мы занимаемся обслуживанием программного обеспечения, включая бухгалтерские программы, такие как “1С”, и системы для управленческого учёта, например, “Битрикс24”. Одним из наиболее востребованных направлений является настройка и обслуживание локальных сетей. Это актуально для компаний, где работает много сотрудников, каждый из которых использует свой компьютер. Мы обеспечиваем доступ к документам и необходимой информации. Наибольший всплеск обращений был в 2020 году, когда из-за COVID-19 компании массово перешли на удалённую работу. В этот период мы помогали с организацией распределенной телефонии, хранилищ данных и удалённого доступа к рабочим местам. И по сей день удалённый доступ остаётся одной из самых востребованных услуг», — сказал основатель IT-компании Forward.

По словам руководителя, их главное отличие от конкурентов и огромное преимущество заключается в том, что они практически никогда не выезжают к клиентам для устранения неисправностей. Компания научилась решать все проблемы удалённо.

«В нашей компании есть эксперты, которые обладают знаниями и опытом работы с любыми удалёнными протоколами. Мы умеем удалённо подключаться к компьютерам, маршрутизаторам, коммутаторам и точкам доступа, а также эффективно взаимодействуем с интернет-провайдерами, чтобы нашим клиентам не приходилось решать технические вопросы самостоятельно. Выезд специалистов возможен лишь в исключительных случаях: если повреждён кабель, требующий ремонта, или вышло из строя оборудование, которое необходимо заменить. В общем, большинство вопросов мы решаем удалённо. С 2009 года у нас накопился огромный опыт, и все проблемы, так скажем, типизированы для нас. У сотрудников есть чёткие инструкции и дорожные карты, которые позволяют нам быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Если возникает новая проблема, связанная с появлением новых информационных продуктов, мы создаём новые инструкции, чтобы продолжать обеспечивать бесперебойную работу. Более того, при заключении договора обслуживания мы настраиваем IT-инфраструктуру компании таким образом, чтобы предотвратить большинство возможных проблем, так как знаем все подводные камни, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации», — говорит Егор.

В компании Forward работает около десяти сотрудников. Несмотря на то что офис находится в Нижнем Тагиле, продажи компания совершает и в других регионах, в том числе в Москве. Это стало возможным благодаря тому, что команда может решать большинство проблем удалённо. Как рассказывает Егор, единственный нюанс — это часовые пояса, поэтому они пока не берут клиентов, например, с Дальнего Востока, потому что для этого нужно организовывать ночные смены. Бизнесмен отметил, что, возможно, в будущем они до этого дойдут, но на данный момент таких планов нет, так как можно развиваться в тех регионах, где они уже присутствуют.

«Я не являюсь приверженцем какой-то политики, которую нельзя адаптировать. Моя политика достаточно гибкая. Я сам лично нанимаю всех сотрудников. Для меня достаточно провести короткое собеседование, чтобы понять, способен ли человек развиваться в области информационных технологий. К сожалению, тренд нашего времени таков, что сейчас молодые люди идут учиться в IT-сферу только из-за высокой зарплаты, которую, как им говорят родители, можно получить, если стать айтишником. Но на практике это не всегда так. Ко мне приходят такие люди на собеседование, и я вижу, что они не годны для этой профессии. Зачем тратить 4-5 лет на обучение в этой сфере, если человек не сможет работать в ней? Даже если он и найдёт работу, то это будут самые низкооплачиваемые должности с постоянными неудачами. Поэтому моя кадровая политика такова: во-первых, диплом не значит ничего. Во-вторых, человек должен быть гибким и способным развиваться. Если кто-то выучился на IT-специалиста, это никак не гарантирует, что его знания будут актуальны завтра. В этой сфере важнее всего гибкость мышления и готовность к постоянному развитию. В информационных технологиях это необходимо и гораздо важнее, чем в других отраслях экономики», — пояснил бизнесмен.

Основатель IT-компании Forward считает, что сегодня в России действуют довольно эффективные инструменты поддержки IT-отрасли, и на уровне государства создаются благоприятные условия для её развития.

«Сотрудники компании имеют отсрочку от военной службы, благодаря чему специалисты могут не прерывать своё развитие в информационных технологиях. Также мы получали гранты на научные исследования и успешно их реализовывали. А вот IT-ипотекой ни один из наших сотрудников не воспользовался», — объяснил он.

В компании сейчас активно работают над выходом на московский рынок. Егор Богданов считает это очень интересной бизнес-моделью — работать в Нижнем Тагиле, быть зарегистрированным и платить налоги здесь, но при этом собирать деньги в Москве. Он отметил, что это может быть одним из тех бизнесов, которые могут перенаправлять деньги из столицы в регионы, а не наоборот.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юр.лица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».