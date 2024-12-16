В Нижнем Тагиле автомобиль на парковке сбил ребёнка

Дорожный инцидент произошел 13 декабря в 20:30 на парковке у ФОК «Президентский». Прибывшими​ на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции ​установлено,​ что 45-летний водитель Toyota Corolla при движении задним ходом с парковочного места не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который направлялся к автомобилю своих родителей.

В результате ДТП​ 9-летнему мальчику оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия. Инспекторами ДПС проведена процедура медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в ходе которой установлено, что водитель трезв.

По факту случившегося водитель пояснил, что перед выездом с парковки он посмотрел в зеркало заднего вида, убедился в безопасности маневра и начал движение. В этот момент услышал крик сзади своего автомобиля, остановился и понял, что совершил наезд на ребёнка. На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции был проведён осмотр, опрошены очевидцы, установлены личности участников. Причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД в местах скопления детей. При движении задним ходом необходимо убедиться в безопасности манёвра. Посадку и высадку юных пассажиров следует проводить в безопасных местах.