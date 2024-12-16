Тагильские полицейские сняли с электрички 13-летнего зацепера

14 декабря в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение от машиниста электропоезда «Екатеринбург — Нижний Тагил» о том, что в хвостовой части вагона электропоезда находится молодой человек, который держится за поручни. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В момент отправления состава со станции Гать машинист заметил подростка, который пытался зацепиться за поручни хвостового вагона. Чтобы избежать возможных трагических последствий, машинист посадил юного пассажира в вагон и сообщил о произошедшем сотрудникам транспортной полиции. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции провели беседу с 13-летним парнем, который оказался жителем Екатеринбурга. Выяснилось, что в пути подростку стало скучно, и на станции Гать он решил продолжить поездку снаружи вагона.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пригласили в отделение отца подростка. Законный представитель несовершеннолетнего рассказал, что его сын характеризуется исключительно положительно и ранее подобных ситуаций в семье не возникало. Поскольку юный житель Екатеринбурга не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, рассматривается вопрос о постановке его на профилактический учёт. Информация об инциденте была передана в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка и в учебное заведение, где он учится.

С подростком и его законным представителем была проведена беседа о недопустимости противоправного поведения и о возможных трагических последствиях поездок на железнодорожном транспорте таким способом. Отцу напомнили о необходимости контролировать досуг ребёнка, чтобы предотвратить ситуации, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям.

Транспортная полиция напоминает, что за проезд на подножках, крышах вагонов или в других местах, не предназначенных для пассажиров, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 11.17 КоАП. Штраф за такое правонарушение составляет от 2 до 4 тысяч рублей.