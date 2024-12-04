«Мы мечтаем, чтобы наше кино полюбили и о нас узнали миллионы». Артисты Нижнетагильского драматического театра создали канал на YouTube, где выкладывают снятые на смартфон короткометражные фильмы

Летом 2024 года 22-летний артист Нижнетагильского драматического театра Константин Козловский создал канал на YouTube под названием KINOVTAGILE (16+), на который стал выкладывать короткометражные фильмы собственного производства. Особенность проекта заключается в том, что раскадровка, съёмка и постпродакшн осуществляются с помощью смартфона. С АН «Между строк» Константин поделился своими секретами создания «мобильного» кино, рассказал о команде единомышленников и планах на будущее.

«Короткометражные фильмы я начал снимать ещё ребёнком. Затем это стало одним из заданий по актёрскому мастерству во время обучения в Нижнетагильском колледже искусств. А теперь, когда я профессиональный актёр, я это делаю для души — сейчас это моё хобби. Идея создать кинокомпанию пришла тогда, когда я понял, что меня окружают люди, которые вместе со мной горят съёмками мобильного кино. Сейчас они работают со мной над созданием новых проектов. Моя команда — это близкие мне люди: в первую очередь моя жена, ведь она первой поддержала меня в этом деле. А также родители и друзья, без помощи которых я бы не справился», — рассказал АН «Между строк» Константин Козловский.

В настоящее время на канале KINOVTAGILE размещены четыре короткометражные картины. Общее количество просмотров вместе с Shorts достигает 13 тысяч. В дальнейшем Константин планирует монетизировать свои работы и вкладывать полученные средства в развитие киностудии и новые проекты.

«Трудностей во время создания фильмов — море. Начиная от поиска свободного времени у всей команды и заканчивая невозможностью проникнуть на определенные локации для съёмок. Некоторые видео сняты в лесу или на заброшенных территориях, и это наши любимые работы, потому что во время съёмок мы ещё получаем дозу адреналина от того, что за нами гонятся собаки или следит какой-то мужик на мотоцикле, как было в первой серии нашего сериала “Запасный выход” (16+). Конечно, был вариант присоединиться к какой-нибудь уже существующей киностудии, но нам это неинтересно. Мы хотим добиться высот с нуля, и нам кажется, что мы уже что-то значим и что-то можем», — делится руководитель KINOVTAGILE.

По словам Константина, на съёмки можно тратиться бесконечно, но команда обходится минимальными вложениями. Часть реквизита покупается по доступным ценам на маркетплейсах, остальное делают своими руками. Так, например, для съёмок сериала тагильчанин самостоятельно изготовил штатив, на который прикрепил светильник, микрофон и пауэрбанк.

«Раскадровку перед съёмками мы иногда не делаем, потому что импровизируем прямо на съёмочной площадке. Интересный факт о наших фильмах — раскадровку, съёмку, музыку для фильма и видеомонтаж — всё это мы делаем на смартфоне. Мы занимаемся мобильным кино, поэтому, несмотря на то, что у нас есть профессиональный свет и стабилизатор, все наши фильмы сняты на смартфон. Помимо канала на YouTube, мы создали группу во “ВКонтакте”, и все силы направляем на их продвижение. Мы мечтаем, чтобы наше кино полюбили и о нас узнали миллионы», — говорит Константин.

В команде KINOVTAGILE нет чёткого распределения обязанностей. Каждый участник проекта занимается разными задачами. Константин чаще всего выполняет роль режиссёра, актёра и оператора, а его коллега Евгений Гостюхин отвечает за сценарий.

«Я учился с Костей в Нижнетагильском колледже искусств. Будучи актёром по образованию, мне всегда было интересно всё, что связано с кино. Раньше я не снимался в фильмах и не знал, как проходит съёмочный процесс. Когда появился шанс, я, естественно, решил за него ухватиться — это был уникальный опыт. Что касается сценарного творчества, то я решил попробовать себя в этом, потому что всегда в поиске чего-то нового. У меня есть несколько написанных песен, а сейчас я решил поэкспериментировать с драматургией. Мне интересно создавать персонажей с нуля, продумывать их характер, делать их уникальными и отличающимися друг от друга. Особенно захватывает работа над развитием персонажа: изначально он несовершенный, а в ходе сюжета сталкивается с проблемами, которые помогают ему стать лучше. На мой взгляд, всегда интересно наблюдать, как персонаж меняется в процессе действия», — рассказывает Евгений Гостюхин.

Ещё одним участником творческой группы является актёр Нижнетагильского драматического театра Евгений Кононов, коллега Константина.

«Я принял решение снимать кино, потому что мне есть что сказать и что я хочу донести до зрителей. У меня есть желание выразить свои мысли через объектив камеры», — говорит Евгений Кононов.

Елизавета Полякова, как и остальные участники, активно участвует в организации съёмок, а также занимается поиском реквизита и костюмов. Елизавета, как Константин и Евгений, служит в Нижнетагильском драматическом театре.

«Мне интересно попробовать себя в новой сфере деятельности, пройти все трудности и узнать различия с профессией актёра театра», — делится Елизавета Полякова.

Элина Козловская начала заниматься съёмками кино, потому что её муж Константин заинтересовался этим. Погрузившись в процесс, она поняла, что ей это нравится, и приняла решение продолжать развиваться в этой сфере.

«Сначала я стала заниматься съёмками кино, потому что Костя загорелся этой идеей. В какой-то момент он предложил придумать сценарий, потом договорился с ребятами о том, чтобы снять фильм. И когда я уже окунулась в процесс создания: написание сценария, подбор локаций и реквизита, съёмка, монтаж — я поняла, что мне это нравится. Я хочу и дальше заниматься этим и продвигать это в массы», — вспоминает Элина Козловская.

Друг Константина и участник KINOVTAGILE Лев Григорьев считает, что деятельность команды даёт каждому участнику возможность реализовать свои творческие идеи и проекты.

«Деятельность нашей команды позволила каждому её участнику выйти на новый уровень реализации своих творческих идей, замыслов и проектов. Принцип коллективности и взаимной поддержки, при котором каждый человек из нашей команды предлагает способность и имеет право на творческую потребность, приводит к мобилизации творческих ресурсов в нашей инициативно-творческой группе, вследствие чего рождаются на свет проекты, по одиночке развить которые было бы очень трудно», — считает Лев Григорьев.

В дальнейшем ребята планируют отправлять свои киноработы на различные конкурсы. В феврале 2024 года команде удалось занять 1-е место в номинации «Короткометражный фильм» на Всероссийском открытом конкурсе короткометражных фильмов и видеороликов с международным участием «Искусство короткого метра». На конкурс была представлена работа под названием «Долг» (16+).