«Водоканал-НТ» оштрафовали на 300 тысяч рублей за выбросы и сброс загрязняющих веществ

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора привлекли к административной ответственности ООО «Водоканал-НТ» и его должностное лицо. Размер штрафа составил 240 000 рублей и 60 000 рублей на юридическое и должностное лицо соответственно.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в июне-июле 2024 года проводилась плановая выездная проверка в отношении объекта ООО «Водоканал-НТ», оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

В результате были выявлены нарушения: осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с нарушениями условий разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; cброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением разрешенного сброса загрязняющих веществ в пределах норматива допустимого сброса; превышение срока накопления отходов.