В Нижнем Тагиле 20-летний парень зарезал свою возлюбленную

Трагедия произошла в ночь на 19 декабря в тагильском посёлке Сокол. По информации СМИ, 20-летний уроженец Верхней Салды зарезал свою 24-летнюю возлюбленную. На крики из квартиры сбежались соседи, которые увидели, что молодой человек стоит с ножом над телом девушки. В это время в помещении находились четверо детей погибшей: трое от первого брака и младшая дочь от предполагаемого убийцы.

В правоохранительных органах заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«Следователем СК проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляется допрос подозреваемого», — сообщили в СКР изданию Е1.

«Сообщение об обнаружении тела 24-летней женщины в территориальный отдел полиции поступило в ночь на 19 декабря. На место происшествия был организован выезд сотрудников уголовного розыска, которые оказывают нашим коллегам из СК необходимое содействие в выяснении всех деталей особо тяжкого преступления», — добавили в региональном главке МВД.