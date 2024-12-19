Прокуратура запросила 4 года колонии для главы ГГО Дмитрия Летникова

Сегодня, 19 декабря, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила проходит очередное судебное разбирательство по делу главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Как сообщает издание «Реальный Тагил», прокуратура запросила для Летникова 4 года лишения свободы.

Напомним, уголовное дело против Дмитрия Летникова возбуждено Следственным комитетом и касается присвоения и растрат с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Согласно версии следствия, Летников неоднократно использовал бюджетные средства для поездок с супругой в санатории, включая использование служебного автомобиля Mitsubishi Outlander.

На прошлом слушании Дмитрий Летников дал показания и попросил суд вынести оправдательный приговор. Он ответил на вопросы своего адвоката, но отвечать на вопросы гособвинителя отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Как сообщало ИА «Все новости», при даче показаний глава ГГО подтвердил, что трижды ездил в санатории за бюджетные деньги вместе с супругой, но последнюю поездку в Янгантау в новогодние праздники 2022-2023 годов планировал оплатить сам. При этом деньги, заложенные в бюджете округа на санаторно-курортное лечение главы округа, Летников счёл «формой социальной материальной помощи».

Слушания по делу Летникова начались ещё 25 октября. Важно отметить, что процесс неоднократно переносился — заседания не состоялись 5 и 30 июля, а также 11 сентября из-за болезней участников процесса.

Также на одном из предыдущих заседаний адвокат подсудимого поднимал вопрос о закрытии слушания для представителей СМИ, однако суд решил разрешить журналистам присутствовать, за исключением тех моментов, когда будет озвучена личная информация подсудимого. Сторона защиты по-прежнему уверена в невиновности подсудимого.

Ориентировочно приговор суд вынесет 23 декабря.