Владислав Пинаев на 56-м месте, Ибрагим Абдулкадыров — на 50-м. Опубликован рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области

Федеральное издание «Бизнес Журнал» опубликовало первую половину ежегодного рейтинга «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» по итогам 2024 года. На 56-м месте списка оказался глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Отметим, в прошлом году тагильский мэр занимал 52-ю строчку.

«Нынешний год выдался для этого участника рейтинга насыщенным и напряженным. Визиты первых лиц государства в оборонную вотчину страны, обрушение пятиэтажки из-за взрыва газа, а кроме этого, медийный скандал с неосторожным высказыванием на острую социальную тему. Фраза Пинаева “рядовое событие” про избиение девочки мигрантами вызвала волну негатива у свердловчан и стала поводом для проверки главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Эксперты прогнозируют скорую отставку главы крупного промышленного города. Среди возможных вариантов развития событий называют переход в областную команду. К слову, для Пинаева этот вариант уже будет не в новинку. Мэр Нижнего Тагила работал в структуре Министерства промышленности и науки Свердловской области с 2006 по 2014 год, из них два последних года в должности министра. Также среди возможных вариантов развития событий эксперты называют вариант баллотироваться в Госдуму или Законодательное собрание Свердловской области», — говорится в публикации.

На два пункта ниже по сравнению с прошлым годом оказался рейтинг начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова. Главный полицейский Нижнего Тагила отметился на 50-м месте.

«По словам собеседников издания, это глава одной из наиболее влиятельных семей в Нижнем Тагиле. Супруга Абдулкадырова Людмила руководит управлением промышленной политики и развития предпринимательства города, его сын Гаджи Абдулов — депутат гордумы и глава дорожной компании “УБТ-сервис”. Ибрагим Абдулкадыров работает в органах внутренних дел с 1982 года. Занимал руководящие должности в Тагилстроевском и Ленинском районах Нижнего Тагила, в Пригородном районе, возглавлял ММО “Алапаевское”. Главой ОВД Нижнего Тагила стал с 2012 года. В этом году имя главы МУ МВД “Нижнетагильское” “засветилось” не только по позитивным поводам. Бывший глава регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГАИ Нижнего Тагила майор Андрей Торощина, которому вменяют взятку на вручение водительских прав, по данным агентства Ura.ru, заявил, что его втянули в схему, ссылаясь на указания главного тагильского полицейского. Насколько эти сведения правдивы, предстоит проверить силовым органам. Отразится ли данное заявление на положении дел в МУ МВД крупного промышленного города, тоже вопрос открытый», — пишет издание.

В рейтингах «Бизнес Журнала» за 2022 и 2023 годы фигурировали ещё два представителя Нижнего Тагила — председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохраннов (41-е место в 2023 году и 27-е место в 2022 году), а также гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов (39-е место в 2022 году и 10-е место в 2023 году).