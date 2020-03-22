Владимир Путин направит в Италию медоборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 21 марта пообещал председателю совета министров Италии Джузеппе Конте оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Предполагается, что в ближайшее время военные самолёты доставят в республику вирусологов и медиков, а также средства защиты и оборудование для дезинфекции.

«Президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил её конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолётов Воздушно-космических сил Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.

На сайте Минобороны РФ сообщается, что ведомство «завершило создание авиационной группировки для доставки помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом». В настоящее время группа из восьми врачебно-сестринских бригад готова к переброске и оснащена необходимым медицинским оборудованием.

«В группу численностью около ста человек вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в Италии коронавирусом заразились более 53 578 человек, погибли от заболевания 4 825 человек, из них 793 за последние сутки. Выздоровели 6 072 инфицированных.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».