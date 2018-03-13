В Якутии полиция изъяла хоккейную шайбу из нелегально добытого золота

Сотрудники полиции при осмотре одного из автомобилей на федеральной трассе «Лена» в Якутии обнаружили слиток золота в виде хоккейной шайбы, со ссылкой на пресс-службу МВД республики пишет «Интерфакс».

В автомобиле также было найдено золото россыпью общим весом более 1,5 килограмма и 16 килограммов золотосодержащего концентрата. Стоимость шайбы и золота россыпью эксперты оценили в три миллиона рублей.

По данным полиции, драгоценный металл был незаконно вывезен из артели старателей, расположенной в Оймяконском районе республики, для продажи в Красноярске. Возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»), арестованы двое подозреваемых.