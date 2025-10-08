В Свердловской области разыскиваются двое мужчин, осуждённых за изнасилование 15-летней школьницы

В Свердловской области разыскиваются 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков. 6 октября Алапаевский городской суд приговорил их к лишению свободы за сексуальное насилие над 15-летней школьницей, но оба мужчины на оглашение приговора не явились.

По версии следствия, 24 января 2024 года Шаньгин и Быков, осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста, насильно совершили с ней действия сексуального характера.

По информации URA. RU, в январе 2024 года девушка познакомилась с Быковым в интернете. Он пригласил её на прогулку на машине, и она согласилась. По пути Быков предложил заехать за своим другом Никитой, чтобы подвезти его до дома. Однако вместо этого они привезли её к дому отца Никиты.

Девушка отказывалась выходить из машины, но мужчины силой затолкали её в квартиру. Там они напоили её алкоголем, и она потеряла сознание. Когда она очнулась, в квартире уже был Шаньгин. Школьница поняла, что стала жертвой насилия. Мужчины отпустили её домой, но пригрозили ей расправой, если она кому-то расскажет о случившемся.

Но девушка рассказала обо всём матери, которая обратилась в Следственный комитет с заявлением. Сначала правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело, но после обращения семьи к депутату Госдумы Андрею Альшевских Шаньгину и Быкову предъявили обвнение. Никита стал свидетелем по делу.

Александра Шаньгина признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и приговорили к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александра Быкова признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«Следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об её изменении. Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание», — отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.