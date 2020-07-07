В Совфеде пригрозили противникам поправок в Конституцию статьёй «об измене Родине»

В Совете Федерации предложили ввести в российское законодательство «новые формулировки», которые позволили бы пресекать «деятельность по дискредитации и срыву волеизъявления граждан», которой сенаторы посчитали выступления активных противников внесения изменений в Конституцию, пишет «Парламентская газета».

Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев, член специально созданной рабочей группы для мониторинга внешнего вмешательства в ход общероссийского голосования по поправкам, обратил внимание на деятельность активистов в рамках кампании «НЕТ!», которые открывали свои комитеты в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Новосибирске и других городах.

«Это говорит о чётко спланированной операции, расходы на которую оплачивались конкретными зарубежными структурами из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США, Франции, других государств. Также были задействованы счета отдельных сотрудников движения "Открытая Россия" — вся информация об этом у нас имеется», — заявил Кондратьев.

По его словам, в отношении таких действий следует вводить «новые формулировки в правовом поле».

«Надо давать оценку этому не просто как "вмешательству", но как подрывной деятельности внутри страны вплоть до измены Родине. Это моё личное мнение», — заявил сенатор.

Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко также считает, что Совет Федерации должен оперативно разработать законодательные механизмы, которые «помогут выставить барьер для деятельности в РФ организаций, работающих на подрыв государственного суверенитета нашей страны». По его словам, Россия, пережив очень сложные катаклизмы в 1990-е и 2000-е годы, сейчас обладает полным государственным суверенитетом, что и нашло отражение в последних конституционных поправках, а противники этих изменений — против того, чтобы Россия оставалась в числе не более 20 стран мира, обладающих полным, а не усечённым суверенитетом.

«Та вакханалия, которая творилась вокруг поправок в Конституцию, недопустима. На нашей территории создано большое количество "маточных" структур, которые раскачивают ситуацию, — у нас накопился большой массив данных, часть которых надо публиковать и давать им правовую оценку. И, наверное, деятельность некоторых организаций на территории РФ необходимо в связи с этим прекращать», — сказал Мельниченко.

Сенатор от Татарстана Олег Морозов назвал конкретные СМИ, которые, по его мнению, непосредственно обеспечивали «наиболее масштабную и беспрецедентную атаку на власть и граждан РФ с целью дискредитировать идею и результаты голосования по поправкам в Конституцию».

«Самым активным образом в этой кампании были задействованы СМИ, которые напрямую финансируются из госбюджета отдельных стран. Это "Голос Америки", "Немецкая волна" и "Русская служба ВВС" и такие СМИ-иноагенты, как "Кавказ реалии", "Крым реалии", "Радио Свобода", — перечислил сенатор.

По его словам, указанным медиа была поставлена задача «выиграть всю схватку» — а именно «понизить уровень явки до того уровня, когда можно было бы аннулировать результат из-за ничтожности явки, а также, если повезёт, сделать минимальным разрыв между голосами за и против изменений».

«Наша группа отмечает, что такая деятельность имела самую разнообразную поддержку из-за рубежа — это и финансовая, и информационная, и методическая поддержка по тому, как дискредитировать голосование по поправкам в Конституцию», — подчеркнул Морозов.

В то же время он заявил, что мониторинговая группа констатирует провал этой кампании.

По мнению сенатора от Пермского края Андрея Климова, сорвать эти планы помогли своевременная реакция правоохранительных органов, а также «высокий патриотизм и гражданская сознательность нашего многонационального народа».

«Несмотря на все потуги наших недругов, Россия с честью провела объективно необходимое реформирование Основного закона страны. Это произошло в первую очередь за счёт высокого патриотизма и гражданской сознательности нашего многонационального народа», — заявил Климов.

Согласно официальным результатам общероссийского голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, за поправки высказались 77,99% россиян, пришедших на голосование. На следующий день, 4 июля, Владимир Путин подписал указ о вступлении изменений в силу, после чего был опубликован текст обновленной Конституции РФ.