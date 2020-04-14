В шести городах Свердловской области ввели особый противопожарный режим

С 15 апреля в Камышловском и Берёзовском городских округах, а также в Каменске-Уральском и Михайловском вводится особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Режим уже действует в Верхней Пышме и Краснотурьинске.

Жителям указанных муниципалитетов будет запрещено разводить костры, в том числе на дачных участках, в частном жилом секторе, в местах отдыха, также нельзя будет сжигать мусор и сухую траву, организовывать шашлыки и проводить огневые работы.

Особый пожарный режим и его продолжительность утверждаются нормативным актом главы муниципального образования. Нарушителей требований пожарной безопасности будут выявлять с воздуха с помощью беспилотников, им будут выписаны штрафы. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

В МЧС отмечают, что с начала весны, которая в этом году пришла раньше обычного, в Свердловской области зарегистрирован 281 случай возгораний сухой растительности и уже зарегистрировано 13 очагов природных пожаров на общей площади 89,26 гектара. Все природные пожары были оперативно ликвидированы в день обнаружения, причиной возгораний стало безответственное отношение людей к мерам пожарной безопасности.