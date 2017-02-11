В Саратове завели уголовное дело за унижение «ватников»
В Саратове завели уголовное дело по факту унижения человеческого достоинства в отношении группы лиц «ватники». Об этом в Twitter написал правозащитник Павел Чиков.
Сообщается, что Следственный комитет передал дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в суд.
По данным материалов дела, поводом для разбирательства послужил комментарий в социальной сети «ВКонтакте», обращённый к «ватникам» (сам комментарий по понятным причинам не публикуем. – Прим. ред.).
«В Саратове СКР направил в суд дело по статье 282 – унижение достоинства социальной группы "ватники". No kidding!» – написал Павел Чиков.
Напомним, в ноябре прошлого года омский суд заблокировал паблик «ВКонтакте» «Рашка – квадратный ватник» за изображения с Владимиром Путиным в форме солдат Вермахта.
Агентство новостей «Между строк»