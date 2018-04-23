В России появится структура по борьбе с последствиями санкций

В России создадут структуру по борьбе с последствиями западных санкций, сообщил «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, орган будет координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под ограничения компаниями.

«Организация, которая будет заниматься курированием взаимодействия с санкционными предприятиями, будет готовить предложения по содействию и поддержке», — пояснил глава Минфина.

Также Силуанов рассказал, что ряд компаний, которые пострадали от санкций США, запросили у государства помощь в виде ликвидности на сумму около 100 млрд рублей. По его словам, поддержка предприятиям может быть оказана в виде авансового финансирования или в виде закупки продукции для нужд коммунального хозяйства.

«Мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают, потому что вопросы занятости, зарплаты, безусловно, беспокоят правительство», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минфина не исключил временной национализации пострадавших от санкций США компаний. При этом он отметил, что власти «не должны огосударствлять экономику».

Напомним, 6 апреля Минфин США ввёл санкции против 24 физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». Позже постпред США при ООН Ники Хейли заявила о том, что глава государства намерен ввести новые ограничения против РФ из-за поддержки властей Сирии, однако президент Дональд Трамп распорядился отложить их введение. Россия, в свою очередь, разрабатывает пакет контрсанкций, в числе которых значится запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, алкоголя и табачных изделий.