В Госдуму внесён законопроект об ответных мерах на американские санкции

Спикер Вячеслав Володин и лидеры четырёх парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США, пишет ТАСС. Документ ещё не зарегистрирован в электронной базе парламента, совет Госдумы намерен рассмотреть законопроект 16 апреля.

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединённых Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и её граждан и юридических лиц», — заявил Володин.

Среди прочего проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера, пояснил спикер.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США представило расширенный санкционный список, в который попали 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 компаний. Американские санкции привели к обвалу на российском рынке. Правительство пообещало предоставить поддержку компаниям, попавшим в санкционный список.