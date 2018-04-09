Правительство РФ намерено поддержать попавшие под санкции США компании

Правительство России окажет поддержку отечественным компаниям, попавшим под санкции США, заявил ТАСС в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, российские власти заранее обсуждали некоторые меры поддержки для компаний на случай ужесточения ограничительных мер.

«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем [оказывать поддержку] и заранее уже некоторые вещи обсуждали», — заявил Дворкович.

Напомним, 6 апреля Минфин США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» приступил к принципиально новому расширению антироссийских санкций. В новый список впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы. В их числе — Олег Дерипаска («Базэл», En+, «Русал» и др.), Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов и другие.