США ввели санкции против Дерипаски, Вексельберга, Ротенберга и «зятя Путина»

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из «кремлёвского списка», сообщается на сайте Министерства финансов США. В санкционный список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Николай Патрушев и миллиардер Виктор Вексельберг.

Напомним, Минфин США представил так называемый кремлёвский список в январе 2018 года; в него вошли 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. В частности, в список попали все российские предприниматели, чьё состояние превышает миллиард долларов.

«Кремлёвский список» был составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Он был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года — как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.

Расследование о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в президентские выборы ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. 4 апреля канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Мюллера допросила двух российских бизнесменов; их спрашивали о возможном финансировании президентской кампании Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы президента США. Трамп и его окружение также отвергают какие-либо незаконные связи с Россией.