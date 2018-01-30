Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад». В списке Роман Абрамович

Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлёвский доклад», в котором перечислены имена приближённых к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, пишет «Медуза». Всего в список попали 210 имён.

Среди фигурантов списка — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава президентской администрации Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков. В список также попали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

В списке также представитель президента в УрФО Игорь Холманских, президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, председатель совета директоров Трубной медной компании Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик.

Как ранее сообщил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, попадание человека в «список олигархов» не означает, что Соединённые Штаты автоматически введут против него санкции, однако риск попасть под санкции для фигурантов списка существенно выше. Если против кого-то из фигурантов «списка олигархов» введут санкции, вероятнее всего, речь пойдёт об ограничении работы с европейскими и американскими банками, заявил Фрид.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает доклад Минфина США как безуспешную попытку оказать влияние на выборы президента в России. В то же время источник «Коммерсанта» в Кремле сообщал о «совещаниях на всех уровнях», посвящённых «кремлёвскому докладу».

«Список олигархов» составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций», который был принят в Соединённых Штатах летом 2017 года как реакция на обвинения против России по поводу вмешательства в американские выборы.

В 2014 году США и ЕС ввели санкции против России из-за присоединения Крыма. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. В частности, под санкциями находятся Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги — бизнесмены, которых считают близкими к Владимиру Путину.