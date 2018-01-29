«Коммерсантъ» сообщил о «совещаниях на всех уровнях» из-за возможных санкций США

Совещания по поводу возможных новых американских санкций прошли в России «на всех уровнях» — от руководителей отдельных отраслевых предприятий до администрации президента, со ссылкой на источник в Кремле пишет «Коммерсантъ».

По словам другого федерального чиновника, общего плана противодействия «пока не придумано», а понимание ответных действий может появиться уже после введения США новых ограничений.

Как сообщил изданию экс-советник по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего, управляющий директор Kissinger Associates Томас Грэм, в новом документе, который американский Белый дом должен на следующей неделе представить Конгрессу, также могут быть упомянуты имена тех, кто уже находится под санкциями США. При этом новые ограничительные меры в их отношении «не обязательно последуют».

«В таком случае существенных изменений не произойдёт, хоть фигуранты доклада, ранее не фигурировавшие в чёрных списках, скорее всего, и понесут определённые репутационные потери на Западе. Если Вашингтон всего лишь составит списки и не примет иных мер, состояние двусторонних отношений будет зависеть от того, как ответит Москва», — отметил Грэм.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти проработали меры для того, чтобы избежать негативных последствий публикации в США «кремлёвского доклада». В этом докладе будут упомянуты имена приближенных к президенту Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, против которых впоследствии могут быть введены санкции. Публикация этого перечня — требование закона, принятого американским Конгрессом летом.

«Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков», — заявил Песков.

Доклад должен быть представлен американским парламентариям до 29 января, в нём, по сведениям «Коммерсанта», могут содержаться около 300 имён, включая 50 высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей, а также членов их семей. По сведениям Bloomberg, некоторые россияне, которые опасаются быть включёнными в перечень, провели «стресс-тесты» для изучения возможных последствий подобного шага, а другие продают активы в американской юрисдикции.